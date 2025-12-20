हरदोई में खत्म होगा कूड़े का पहाड़, सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेंट प्लांट के लिए मशीन खरीद की प्रक्रिया फिर शुरू

जागरण संवाददाता, हरदोई। शहर से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे के निस्तारण को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। पालिका प्रशासन की ओर से सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेंट प्लांट के संचालन को लेकर मशीन खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मशीनों की खरीद पर पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 26 वार्ड हैं। इन वार्डों में 45 मीट्रिक टन कूड़ा नियमित रूप से निकल रहा है। पालिका ने शहर की साफ-सफाई के लिए 350 सफाई कर्मी तैनात किए हैं। मुहल्लों से कूड़ा एकत्रित करने के लिए 13 छोटी गाड़ियां लगाई हैं, जो कूड़े को शहर में सड़क किनारे बने कूड़ाघरों तक पहुंचा रहीं हैं। इसके उपरांत चार गाड़ियों के माध्यम से कूड़ा नीर गांव के निकट बने डंपिंग यार्ड में पहुंचाया जा रहा है।

कूड़ा निस्तारण को लेकर पालिका ने इटौली में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कराया है, लेकिन पांच वर्ष बीतने के बाद भी प्लांट शुरू नहीं हो पाया है। पालिका प्रशासन अभी तक मशीनों की खरीद नहीं करा पाया है। अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि प्लांट के संचालन को लेकर मशीनों की खरीद की आवश्यकता है।

पूर्व में मशीनों की खरीद को लेकर टेंडर प्रक्रिया की गई थी, लेकिन शासन से मशीन खरीद की मंजूरी नहीं मिल पाई, जिससे प्लांट शुरू नहीं हो पाया। बताया कि एक बार फिर मशीन खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके उपरांत मशीनों की खरीद की जाएगी।