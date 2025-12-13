हरदोई में 1.86 करोड़ में तैयार हुआ आश्रय गृह, जल्द शुरू होने की उम्मीद 

जागरण संवाददाता, हरदोई। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जरूरतमंदों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका प्रशासन की ओर से नगर पालिका परिसर में बने आश्रय गृह की जल्द शुरुआत होने की उम्मीद है, जहां पर जरूरतमंद रुक सकेंगे और रात गुजार सकेंगे। यहां पर 50 जरूरतमंदों के रुकने की व्यवस्था होगी।

तीन वर्ष पहले नगर पालिका परिषद हरदोई की ओर से आश्रय गृह के निर्माण की मंजूरी दी गई थी, जिस पर 1.86 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सीएंडडीएस कार्यदायी संस्था की ओर से आश्रय गृह का निर्माण कराया गया है। आश्रय गृह में 50 बेड डाले गए हैं, जिन पर गद्दा व रजाई आदि की व्यवस्था की गई है।

अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि तीन मंजिला आश्रय गृह में पुरुष व महिला को अलग-अलग रोकने की व्यवस्था की गई है। बताया कि रोडवेज बस अड्डे पर बाहर से आने वाले लोग सर्द रातों में रुकने को लेकर परेशान होते हैं। रात में वह घर नहीं जा सकते हैं।

रोडवेज बस अड्डे के निकट बने रैन बसेरा में रुकते हैं। रैन बसेरा में लोगों के रुकने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके लिए पालिका प्रशासन की ओर से 50 बेड के आश्रय स्थल की व्यवस्था की गई है, जिसमें कंप्यूटर कक्ष, चिकित्सीय कक्ष, भोजन कक्ष, एनजीओ काउंसलर कक्ष आदि भी बनाए गए हैं।