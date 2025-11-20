Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरदोई में परचल रसूलपुर-माधौगंज से शुक्लापुर भगत मार्ग का होगा चौड़ीकरण, शासन ने दी स्‍वीकृति‍

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:19 PM (IST)

    हरदोई जिले में परचल रसूलपुर-माधौगंज से शुक्लापुर भगत मार्ग के चौड़ीकरण को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से इलाके के लोगों को आने-जाने में आसानी होगी और विकास कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़क चौड़ी होने से दुर्घटनाओं में कमी आने की भी उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, माधौगंज। शासन ने परचल रसूलपुर-माधौगंज से शुक्लापुर भगत मार्ग के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण को स्वीकृति दे दी है, जिस पर साढ़े करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मार्ग के स्वीकृत होने पर क्षेत्रवासियों, प्रधान, बीडीसी ने विधायक आशीष सिंह आशू का आभार जताया है।

    विधायक के अथक प्रयासों से परचल रसूलपुर-माधौगंज से शुक्लापुर भगत तक 17 किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण की स्वीकृति मिल गई है। इस मार्ग के निर्माण पर 37 करोड़ 78 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। शासन ने सड़क निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में सात करोड़ 55 लाख रुपये जारी कर दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क के निर्माण हो जाने से परचल रसूलपुर, चंदौली, पबियानी, दुधेला, घेंघइया, रमजानीपुरवा, रुइया, दौलतयार पुर, बरहस आदि कई गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी। क्षेत्र के आजाद पंडित, सुधींद्र तोमर, महेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, संतोष सिंह, अरविंद कुमार, ओम प्रकाश, बब्लू, सदाशिव आदि लोगों ने विधायक व मुख्यमंत्री का आभार जताया है।