संवाद सूत्र, माधौगंज। शासन ने परचल रसूलपुर-माधौगंज से शुक्लापुर भगत मार्ग के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण को स्वीकृति दे दी है, जिस पर साढ़े करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मार्ग के स्वीकृत होने पर क्षेत्रवासियों, प्रधान, बीडीसी ने विधायक आशीष सिंह आशू का आभार जताया है।



विधायक के अथक प्रयासों से परचल रसूलपुर-माधौगंज से शुक्लापुर भगत तक 17 किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण की स्वीकृति मिल गई है। इस मार्ग के निर्माण पर 37 करोड़ 78 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। शासन ने सड़क निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में सात करोड़ 55 लाख रुपये जारी कर दिए हैं।