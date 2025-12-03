ओवरलोड, ओवरस्पीड और नशे में ड्राइविंग पर होगी कड़ी कार्रवाई, DM ने कहा- चलाया जाए विशेष चेकिंग अभियान

Language
    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, हरदोई। सड़क पर एक पल की लापरवाही जिंदगी भर का दर्द बन सकती है, इसी चेतना को मजबूत करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अब और कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से स्पष्ट संदेश दिया है कि अब ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड, नशे में वाहन संचालन और बिना हेलमेट–सीटबेल्ट वाहन चलाने वालों पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

    जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को विवेकानंद सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अनुनय झा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी विभागों का समन्वित प्रयास बेहद आवश्यक है। उन्होंने परिवहन विभाग और पुलिस को निर्देश दिए कि ओवरलोड, ओवरस्पीड वाहनों और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाए।

    डीएम ने कहा कि चिह्नित स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाएं। बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालक तथा बिना सीटबेल्ट चारपहिया वाहन चलाने वालों का चालान किया जाए। इससे न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।

    पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने एनएच अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन गांवों और कस्बों के निकट हाईवे कट बंद किए गए हैं, वहां प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर गति अवरोधक अवश्य बनाए जाएँ, ताकि वाहन धीमी गति से बस्ती में प्रवेश करें और दुर्घटना की आशंका कम हो।

    एसपी ने एआरटीओ को ट्रैक्टर–ट्राली ओवरलोडिंग रोकने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष बैठकों के निर्देश दिए। इन बैठकों में ब्लाक स्तरीय अधिकारी, ग्राम प्रधान और ट्रैक्टर मालिक शामिल होंगे। उनसे कहा जाएगा कि गांव में लोगों को जागरूक करें कि ट्रैक्टर ट्राली में गन्ना, धान या अन्य सामग्री ओवरलोड करके न चलें, वाहन पर रिफ्लेक्टर लगवाएं और किसी भी हालत में सवारियां न बैठाएं।

    बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, एडीएम न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी और एआरटीओ प्रशासन अरविंद सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभागार में सभी अधिकारियों ने यह संकल्प भी दोहराया कि जागरूकता और सख्ती दोनों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रूप से कम किया जाएगा।