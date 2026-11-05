हरदोई में 322 सड़कों के नवीनीकरण को 158 करोड़ का प्रस्ताव, मंजूरी का इंतजार

जागरण संवाददाता, हरदोई। बारिश से बदहाल सड़कों की सूरत बदलने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 322 मार्गों के नवीनीकरण की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेज दी है। करीब 600 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के डामरीकरण और सुदृढ़ीकरण पर 158.61 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हालांकि, प्रस्ताव को अभी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है।

ऐसे में इन सड़कों की बदहाली दूर होने के लिए शासन की मंजूरी का इंतजार है। दूसरी ओर, बारिश से क्षतिग्रस्त 362 मार्गों के 847.59 किलोमीटर हिस्से में गड्ढे भरने और उखड़ी सतह सुधारने के लिए पैचवर्क कराया जा रहा है। विभाग का दावा है कि मरम्मत कार्य में तेजी लाई गई है, ताकि लोगों को आवागमन में राहत मिल सके।

इस बार मूसलाधार बारिश ने जिले की सड़कों को काफी नुकसान पहुंचाया है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई मार्गों पर गड्ढे हो गए हैं। कहीं डामर की परत उखड़ गई है तो कहीं सड़क की गिट्टियां बिखर गई हैं। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर ग्रामीण संपर्क मार्गों की बदहाली से लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है।