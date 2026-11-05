UP Weather Today: लखनऊ समेत कई जिलों में गिरा न्यूनतम तापमान, सुबह-शाम बढ़ी सिहरन
नवंबर की शुरुआत के साथ ही लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है, सुबह-शाम हल्की ठंडक ...और पढ़ें
HighLights
सुबह और शाम हल्की ठंडक का एहसास होने लगा।
पेड़-पौधों और घास पर ओस की बूंदें दिखाई दीं।
आने वाले सात दिनों में ठंड का असर बढ़ेगा।
जागरण टीम, लखनऊ। नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को हल्की धुंध और ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है। वहीं, पेड़-पौधों और घास पर ओस की बूंदें भी दिखाई देने लगी हैं।
मौसम में आए इस बदलाव ने गुलाबी ठंड की दस्तक का अहसास करा दिया है। बुधवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
प्रादेशिक मौसम केंद्र के अनुसार, सुबह के समय कई इलाकों में हल्की धुंध छाई रही। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान झांसी में 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई में 14.0 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरनगर में 15.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे सुबह और रात के वक्त हल्की ठंड महसूस हो रही है। वहीं, कुछ जिलों में सुबह के समय हवा में नमी का स्तर 98 प्रतिशत तक दर्ज किया गया।
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इसके चलते सुबह हल्की सिहरन महसूस हो रही है। आने वाले सात दिनों में ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है। 10 नवंबर तक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहने की संभावना है।
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