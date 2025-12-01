हरदोई में हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत, महिला समेत दो घायल

जागरण टीम, हरदोई। वैसे तो यातायात माह में रोजाना हादसे हाेते रहे, पुलिस नियमों का पाठ पढ़ाती रही, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, जिससे हादसों की रोकथाम नहीं हो सकी। यातायात माह की आखिरी रात भी हादसों के नाम रही। मल्लावां और कासिमपुर में अलग-अलग स्थानों पर रविवार रात हुए हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्नाव के बेहटा मुजावर के ग्राम शादीपुर के खेती करते थे। रविवार रात अनिल अपने बेटे संतोष के साथ बाइक से कासिमपुर के ग्राम सिधवल मलिहाबाद में अपने भांजे की शादी में शामिल होकर घर जा रहे थे। संडीला बांगरमऊ मार्ग पर सचान कोट गांव के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक चला रहे संतोष हेलमेट लगाए थे। हादसे के दौरान बाइक पर पीछे बैठा संतोष उछलकर सड़क पर जा गिरा। संतोष की मौत हाे गई।

राहगीरों ने अनिल को बेहंदर सीएचसी में भर्ती कराया। दूसरी घटना में कासिमपुर के ग्राम हरदलमऊ के मुईद जरदोजी थे। रविवार की शाम बाइक से पत्नी सना के साथ काकोरी स्थित ससुराल से घर जा रहे थे। संडीला-बांगरमऊ मार्ग पर कुदौरी मोड़ पर दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान मुईद और उनकी पत्नी बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे। उसी समय आए ट्रक से कुचलकर मुईद की मौत हो गई। पत्नी घायल हो गई, लेकिन उसकी जान बच गई।