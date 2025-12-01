Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरदोई में हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत, महिला समेत दो घायल

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    हरदोई में यातायात माह के अंतिम दिन भी सड़क हादसे हुए, जिनमें तीन लोगों की जान चली गई और दो घायल हो गए। उन्नाव के एक किसान और कासिमपुर के एक जरदोजी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं, मल्लावां में एक कपड़ा व्यापारी भी हादसे का शिकार हो गया। पुलिस जागरूकता अभियान के बावजूद हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण टीम, हरदोई। वैसे तो यातायात माह में रोजाना हादसे हाेते रहे, पुलिस नियमों का पाठ पढ़ाती रही, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, जिससे हादसों की रोकथाम नहीं हो सकी। यातायात माह की आखिरी रात भी हादसों के नाम रही। मल्लावां और कासिमपुर में अलग-अलग स्थानों पर रविवार रात हुए हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव के बेहटा मुजावर के ग्राम शादीपुर के खेती करते थे। रविवार रात अनिल अपने बेटे संतोष के साथ बाइक से कासिमपुर के ग्राम सिधवल मलिहाबाद में अपने भांजे की शादी में शामिल होकर घर जा रहे थे। संडीला बांगरमऊ मार्ग पर सचान कोट गांव के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक चला रहे संतोष हेलमेट लगाए थे। हादसे के दौरान बाइक पर पीछे बैठा संतोष उछलकर सड़क पर जा गिरा। संतोष की मौत हाे गई।

    राहगीरों ने अनिल को बेहंदर सीएचसी में भर्ती कराया। दूसरी घटना में कासिमपुर के ग्राम हरदलमऊ के मुईद जरदोजी थे। रविवार की शाम बाइक से पत्नी सना के साथ काकोरी स्थित ससुराल से घर जा रहे थे। संडीला-बांगरमऊ मार्ग पर कुदौरी मोड़ पर दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान मुईद और उनकी पत्नी बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे। उसी समय आए ट्रक से कुचलकर मुईद की मौत हो गई। पत्नी घायल हो गई, लेकिन उसकी जान बच गई।

    उधर, तीसरी घटना मल्लावां क्षेत्र में हुई। लखनऊ के रहीमाबाद के ग्राम तरीमा के अतुल माधौगंज में बहनोई मनोज के यहां रहकर कपड़े की दुकान चलाते थे। रविवार की देर शाम स्कूटी से जा रहे थे। माधौगंज-नयागांव मार्ग पर पिकअप डाला की टक्कर लगने से अतुल घायल हो गए। राहगीरों ने सीएचसी में भर्ती कराया। उपचार के दौरान मौत हो गई। अतुल अविवाहित थे।