    हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, भांजे की हालत गंभीर

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:12 PM (IST)

    हरदोई जिले में एक दुखद घटना घटी, जहां एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा हरदोई के एक व्यस्त चौराहे पर हुआ। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत।

    संवाद सूत्र, बघौली। प्रतापनगर मार्ग पर सोमवार की शाम ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में उसका भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। माधौगंज के ग्राम सिउढ़ई के रामकुमार खेती करते थे।

    स्वजन के अनुसार राजकुमार 21 नवंबर को अपनी बहन के पौत्र की शादी में शामिल होने बघौली के ग्राम बेनीपुरवा आए थे। सोमवार की शाम भांजे आलोक के साथ किसी काम से बाइक से बघौली आ रहे थे। बाइक आलोक चला रहा था।

    बघौली-प्रतापनगर मार्ग पर भट्ठे के पास सामने से आए ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। दोनों बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे। सिर में चोट आने से रामकुमार की मौके पर मौत हो गई। जबकि आलोक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को कछौना सीएचसी भिजवाया। जानकारी होने पर स्वजन भी आ गए। रामकुमार अविवाहित थे। दो बहनों में इकलौते थे। थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलने पर चालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।

    हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा

    सांडी के ग्राम आदमपुर के अशोक सक्सेना शुक्रवार की शाम तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जगदीशपुर मार्ग पर सांडी की तरफ से आए ई-रिक्शा ने बाइक में टक्कर मार दी थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मेडिकल कालेज अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। सोमवार को अशोक ने दम तोड़ दिया।