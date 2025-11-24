हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, भांजे की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, बघौली। प्रतापनगर मार्ग पर सोमवार की शाम ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में उसका भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। माधौगंज के ग्राम सिउढ़ई के रामकुमार खेती करते थे।

स्वजन के अनुसार राजकुमार 21 नवंबर को अपनी बहन के पौत्र की शादी में शामिल होने बघौली के ग्राम बेनीपुरवा आए थे। सोमवार की शाम भांजे आलोक के साथ किसी काम से बाइक से बघौली आ रहे थे। बाइक आलोक चला रहा था।

बघौली-प्रतापनगर मार्ग पर भट्ठे के पास सामने से आए ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। दोनों बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे। सिर में चोट आने से रामकुमार की मौके पर मौत हो गई। जबकि आलोक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को कछौना सीएचसी भिजवाया। जानकारी होने पर स्वजन भी आ गए। रामकुमार अविवाहित थे। दो बहनों में इकलौते थे। थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलने पर चालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।