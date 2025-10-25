हरदोई में दो बाइकों की भिड़ंत में मामा-भांजे की दर्दनाक मौत, दंपती समेत चार लोग घायल
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पिहानी कोतवाली क्षेत्र के बिलग्राम मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में मामा-भांजे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक दंपती समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, पचकोहरा। बाइकों की रफ्तार से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। हरदोई-बिलग्राम मार्ग पर शुक्रवार को बाइकों की भिड़ंत में मामा-भांजे की मौत हो गई। हादसे में दंपती समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार चल रहा है। सुरसा के ग्राम खुद्दीपुरवा के ऋषि खेती करते थे।
भैयादूज पर ऋषि की बहन रामदेवी, बहनोई बलराम व छह वर्षीय भांजा घर आया था। गुरुवार की दोपहर बाद ऋषि बहन-बहनोई को बाइक से उनके घर भेजने जा रहे थे। रास्ते में हरदोई-बिलग्राम मार्ग पर कौंथेलिया पुलिया के पास सामने से आई बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में ऋषि व उसकी बहन, बहनोई, भांजा घायल हो गया।
दूसरी बाइक पर सवार शाहजहांपुर के जलालाबाद के ग्राम हरैवा के विपिन, रुकुम पाल को चोटें आईं। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा। चिकित्सक ने आकाश को मृत घोषित कर दिया था।
वहीं, अनुराग की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। लखनऊ में अनुराग ने भी दम तोड़ दिया। सुरसा के थाना प्रभारी सुनील कुमार मिश्रा बताया कि बाइकों की रफ्तार तेज होने के कारण हादसा हुआ है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एक बाइक पर चार थे सवार
बिना हेलमेट लगाए और एक से अधिक लोगों को बैठाकर बाइक चलाने में लाेग खुद के साथ दूसरे की भी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। रोजाना ऐसे ही हादसे हो रहे हैं। आकाश हेलमेट तो लगाए था, लेकिन यातायात के अन्य नियमों की भूल कर गया। एक बाइक पर चार लोग बैठे थे, बाइकों की रफ्तार काल बन गई।
बलराम के घर का बुझ गया चिराग
हादसे में बलराम के घर का तो चिराग ही बुझ गया। बलराम का बेटा अनुराग एक बहन के बीच इकलौता था। जबकि ऋषि तीन भाइयों में छोटे थे। दो मौतों से घरों में कोहराम मचा है। वहीं, बलराम और रामदेवी अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच जंग लड़ रही है।
