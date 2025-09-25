Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क के किनारे पन्नी डालकर रह रहे परिवार को तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, हरदोई में मां-बेटे की मौत

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:18 AM (IST)

    हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में कुसुमखोर-श्रीमऊ मार्ग पर सड़क किनारे सो रहे तीन लोगों को एक तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। इस दुर्घटना में एक माँ और उसके सात वर्षीय बेटे की दुखद मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को हरपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सड़क के किनारे पन्नी डालकर रह रहे परिवार को तेज रफ्तार वाहन ने कुचला

    जागरण संवाददाता, हरदोई। अरवल थाना क्षेत्र में कुसुमखोर-श्रीमऊ मार्ग पर सड़क किनारे पन्नी तान कर सो रहे तीन लोगों को किसी तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। बुधवार रात हुई घटना में मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से भाग गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जसमई निवासी इंद्रपाल खेती करते हैं। उनका मकान सड़क के किनारे था। कुसुमखोर श्रीमऊ मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान मकान सड़क की सीमा में आ गया था। जिसके बाद से वह अपने परिवार समेत सड़क किनारे ही पन्नी के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। 

    इंद्रपाल ने बताया कि बुधवार रात पन्नी के नीचे उनकी पत्नी गायत्री और पुत्र प्रिंस (7) सोए थे। पास ही दूसरी पन्नी के नीचे इंद्रपाल के बड़े भाई कृष्ण कुमार भी सोए थे। आधी रात के बाद किसी तेज रफ्तार वाहन ने तीनों को कुचल दिया। 

    गायत्री की मौके पर ही मौत हो गई जबकि प्रिंस को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में मृत घोषित कर दिया गया। कृष्ण कुमार का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में चल रहा है।