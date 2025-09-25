सड़क के किनारे पन्नी डालकर रह रहे परिवार को तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, हरदोई में मां-बेटे की मौत

हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में कुसुमखोर-श्रीमऊ मार्ग पर सड़क किनारे सो रहे तीन लोगों को एक तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। इस दुर्घटना में एक माँ और उसके सात वर्षीय बेटे की दुखद मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को हरपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, हरदोई। अरवल थाना क्षेत्र में कुसुमखोर-श्रीमऊ मार्ग पर सड़क किनारे पन्नी तान कर सो रहे तीन लोगों को किसी तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। बुधवार रात हुई घटना में मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से भाग गया।

जसमई निवासी इंद्रपाल खेती करते हैं। उनका मकान सड़क के किनारे था। कुसुमखोर श्रीमऊ मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान मकान सड़क की सीमा में आ गया था। जिसके बाद से वह अपने परिवार समेत सड़क किनारे ही पन्नी के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं।

इंद्रपाल ने बताया कि बुधवार रात पन्नी के नीचे उनकी पत्नी गायत्री और पुत्र प्रिंस (7) सोए थे। पास ही दूसरी पन्नी के नीचे इंद्रपाल के बड़े भाई कृष्ण कुमार भी सोए थे। आधी रात के बाद किसी तेज रफ्तार वाहन ने तीनों को कुचल दिया।