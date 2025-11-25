शेरवानी लेकर लौट रहे दूल्हे के चचेरे भाई की हादसे में मौत, नहीं ले जाएंगे बरात
हरदोई में एक सड़क दुर्घटना में दूल्हे के चचेरे भाई की मृत्यु हो गई, जो दूल्हे के लिए शेरवानी लेकर लौट रहा था। इस दुखद घटना के बाद, परिवार ने बारात नहीं ले जाने का निर्णय लिया है। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।
संवादसूत्र, पचदेवरा। दूल्हे के साथ बाइक से शेरवानी लेकर लौट रहे चचेरे भाई की हादसे में मौत हो गई। हादसे में दूल्हा बाल-बाल बच गया। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शाम को चचेरे भाई की बरात जानी थी। पल भर में बरात की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया।
पचदेवरा के ग्राम सुल्तानपुर के विशाल दिल्ली में निजी कंपनी में काम करते थे। चचेरे भाई सीतेश की शादी में शामिल होने विशाल कुछ दिन पहले गांव आए थे।
स्वजन के अनुसार मंगलवार की दोपहर विशाल अपने चचेरे भाई सीतेश को शेरवानी खरीदवाने पाली बाजार ले गए थे। साथ में परिवार के शिवम सिंह भी थे। तीनों दोपहर में बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक विशाल चला रहे थे। रास्ते में अनंगपुर पेट्रोल पंप के पास सामने से आए ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी।
बाइक चला रहे विशाल हेलमेट नहीं लगाए थे, सिर में चोट आने से मौत हो गई। जबकि शिवम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सीतेश को हल्की पैर में चोट लगी। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया।
वहीं हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत से शादी की शहनाइयों की गूंज मातम में बदल गईं। थाना प्रभारी शिवनारायण सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर एफआइआर दर्ज की जाएगी।
नहीं जाएगी बरात
हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत से दरवाजे पर बैंडबाजे की धुन नहीं, सिसकियां सुनाई दे रहीं हैं। स्वजन का कहना है कि शाम को बरात कन्नौज जानी थी। अब बरात तो नहीं जाएगी। दूल्हे कुछ एक कार से कुछ रिश्तेदार व स्वजन के साथ जाएगा। गमगीन माहौल में शादी की रस्में होंगी।
