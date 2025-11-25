शेरवानी लेकर लौट रहे दूल्हे के चचेरे भाई की हादसे में मौत, नहीं ले जाएंगे बरात

संवादसूत्र, पचदेवरा। दूल्हे के साथ बाइक से शेरवानी लेकर लौट रहे चचेरे भाई की हादसे में मौत हो गई। हादसे में दूल्हा बाल-बाल बच गया। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शाम को चचेरे भाई की बरात जानी थी। पल भर में बरात की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया।

पचदेवरा के ग्राम सुल्तानपुर के विशाल दिल्ली में निजी कंपनी में काम करते थे। चचेरे भाई सीतेश की शादी में शामिल होने विशाल कुछ दिन पहले गांव आए थे। स्वजन के अनुसार मंगलवार की दोपहर विशाल अपने चचेरे भाई सीतेश को शेरवानी खरीदवाने पाली बाजार ले गए थे। साथ में परिवार के शिवम सिंह भी थे। तीनों दोपहर में बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक विशाल चला रहे थे। रास्ते में अनंगपुर पेट्रोल पंप के पास सामने से आए ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी।

बाइक चला रहे विशाल हेलमेट नहीं लगाए थे, सिर में चोट आने से मौत हो गई। जबकि शिवम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सीतेश को हल्की पैर में चोट लगी। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया।