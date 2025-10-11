हरदोई रेलवे स्टेशन पर निर्माण होने से पहले दिखने लगी खामियां, अधिकारियों की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल 

जागरण संवाददाता, हरदोई। रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे निर्माण में लापरवाही साफ दिखने लगी है। योजना का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना था। निर्माण पूरा भी नहीं हुआ और खामियां दिखने लगी हैं।

दिव्यांग शौचालय के बाहर बड़ा गड्ढा जहां किसी हादसे का इंतजार कर रहा है तो वहीं प्लेटफॉर्म पर जगह-जगह खराब लाइटों से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या दो और तीन पर बने दिव्यांग शौचालय के सामने बना बड़ा गड्ढा अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। यह गड्ढा न केवल दिव्यांगजनों के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि यात्रियों के लिए भी खतरा बना हुआ है।