हरदोई रेलवे स्टेशन पर निर्माण होने से पहले दिखने लगी खामियां, अधिकारियों की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल
हरदोई रेलवे स्टेशन पर निर्माण शुरू होने से पहले ही खामियां उजागर हो रही हैं, जिससे अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। प्लेटफॉर्म निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर संदेह जताया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके।
जागरण संवाददाता, हरदोई। रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे निर्माण में लापरवाही साफ दिखने लगी है। योजना का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना था। निर्माण पूरा भी नहीं हुआ और खामियां दिखने लगी हैं।
दिव्यांग शौचालय के बाहर बड़ा गड्ढा जहां किसी हादसे का इंतजार कर रहा है तो वहीं प्लेटफॉर्म पर जगह-जगह खराब लाइटों से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
यात्रियों का कहना है कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या दो और तीन पर बने दिव्यांग शौचालय के सामने बना बड़ा गड्ढा अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। यह गड्ढा न केवल दिव्यांगजनों के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि यात्रियों के लिए भी खतरा बना हुआ है।
ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब दिव्यांग शौचालय के सामने ही इतना बड़ा गड्ढा मौजूद है, तो दिव्यांगजन वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे।
यात्री मनीष, जितेंद्र आदि का कहना है कि यही नहीं, स्टेशन परिसर में लगाई गई कई लाइटें भी गायब हैं, जिससे रात के समय यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें उठ चुकी हैं, लेकिन रेल अधिकारियों ने इन पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।