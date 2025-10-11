Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरदोई रेलवे स्टेशन पर निर्माण होने से पहले दिखने लगी खामियां, अधिकारियों की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल 

    By Ashish Trivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:14 PM (IST)

    हरदोई रेलवे स्टेशन पर निर्माण शुरू होने से पहले ही खामियां उजागर हो रही हैं, जिससे अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। प्लेटफॉर्म निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर संदेह जताया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    हरदोई रेलवे स्टेशन पर निर्माण होने से पहले दिखने लगी खामियां।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे निर्माण में लापरवाही साफ दिखने लगी है। योजना का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना था। निर्माण पूरा भी नहीं हुआ और खामियां दिखने लगी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिव्यांग शौचालय के बाहर बड़ा गड्ढा जहां किसी हादसे का इंतजार कर रहा है तो वहीं प्लेटफॉर्म पर जगह-जगह खराब लाइटों से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

    यात्रियों का कहना है कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या दो और तीन पर बने दिव्यांग शौचालय के सामने बना बड़ा गड्ढा अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। यह गड्ढा न केवल दिव्यांगजनों के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि यात्रियों के लिए भी खतरा बना हुआ है।

    ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब दिव्यांग शौचालय के सामने ही इतना बड़ा गड्ढा मौजूद है, तो दिव्यांगजन वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे।

    यात्री मनीष, जितेंद्र आदि का कहना है कि यही नहीं, स्टेशन परिसर में लगाई गई कई लाइटें भी गायब हैं, जिससे रात के समय यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

    निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें उठ चुकी हैं, लेकिन रेल अधिकारियों ने इन पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की।