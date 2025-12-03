हरदोई में संडीला-उमरताली मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग तीन दिन बंद, रहेगा डायवर्जन

जागरण संवाददाता, हरदोई। संडीला–उमरताली मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग आज से तीन दिनों तक बंद रहेगी। रेल अधिकारियों के मुताबिक समपार संख्या 248 एसपीएल पर रेलवे द्वारा ओवरहालिंग और सड़क सतह को रबराइज करने का कार्य किया जाना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस क्रासिंग पर सड़क यातायात 4 दिसंबर की सुबह 10 बजे से 6 दिसंबर की शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान छोटे-बड़े वाहनों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना होगा।

बरौनी रोड से लखनऊ–हरदोई मुख्य मार्ग पर जाने वाले लोगों को अपने रूट की पहले से योजना बनाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मार्ग बंदी के दौरान इम्लिहाबाग बाईपास से होकर लखनऊ–हरदोई रोड के संपर्क मार्ग पर स्थित समपार संख्या 249 एसपीएल का उपयोग किया जा सकता है।