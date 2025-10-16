रिश्वतखोरी के आरोप में दारोगा और सिपाही निलंबित, गिरे मोबाइल को देने के एवज में मांग रहे थे रुपये

जागरण संवाददाता, हरदोई। गिरे मोबाइल को देने के एवज में रुपये मांगना सिपाही और सब कुछ जानने के बाद भी चुप रहना दारोगा को भारी पड़ा। पुलिस अधीक्षक तक पहुंची शिकायत की जांच के बाद एसपी ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंगलवार को भी तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।

सांडी निवासी युवक का मोबाइल गिर गया था। जोकि हरपालपुर के एक लड़के को मिला। सिपाही प्रतीक कुमार ने मोबाइल तलाश कर लड़के से ले लिया। पर जिसका मोबाइल था, उसे नहीं दिया और उससे रुपये मांगने लगा। दारोगा विजय शुक्ला को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन दारोगा ने सिपाही को न मना किया और न ही किसी अधिकारी को इसकी जानकारी दी। वहीं मारपीट के एक मामले में भी सिपाही ने रुपये लिए। एसपी अशोक कुमार मीणा तक पहुंचे इस मामले में उन्होंने सीओ हरपालपुर सतेंद्र कुमार से जांच कराकर दारोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया है।