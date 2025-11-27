Language
    हरदोई के नंदना-चंदनपुर घाट पर पैंटून पुल बनाने को योगी सरकार ने दी मंजूरी, 40 गांवों के हजारों लोगों को म‍िलेगा फायदा

    By Rajeev Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:50 PM (IST)

    हरदोई में कटियारी क्षेत्र के सुदूरवर्ती दो दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में जल्द राहत मिलेगी। जल्द ही रामगंगा पर नंदना-चंद्रमपुर घाट पर पैंटूनपुल का निर्माण कराया जाएगा। विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के सतत प्रयासों से शासन ने पुल निर्माण के लिए 40.74 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है।

    संवाद सूत्र, हरपालपुर। कटियारी क्षेत्र के सुदूरवर्ती दो दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में जल्द राहत मिलेगी। जल्द ही रामगंगा पर नंदना-चंद्रमपुर घाट पर पैंटूनपुल का निर्माण कराया जाएगा। विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के सतत प्रयासों से शासन ने पुल निर्माण के लिए 40.74 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है।

    कटियारी क्षेत्र के नंदना घाट के लिए लंबे समय से पैंटूनपुल की मांग चल रही थी। शासन ने रामगंगा नदी पर पैंटून पुल निर्माण को मंजूरी देते हुए 40.74 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है। पुल बन जाने से न केवल सांडी बल्कि हरपालपुर विकास खंड के करीब 30 से 40 गांवों के हजारों ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी, इससे करीब 100 साल पुराने इस पारंपरिक घाट तक नाव से नहीं जाना होगा।

    पैंटून पुल बन जाने से सांडी व हरपालपुर विकास खंड के चंद्रमपुर,सुदनीपुर,लालपुरवा,आलमपुर,कटरी गंगपुर, मडैया, पतारपुरवा सहित आसपास के कई गांवों की ब्लॉक,थाना मुख्यालय तक सीधी, तेज और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी, अब उन्हें अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने में न तो लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा और न ही खराब मौसम में जोखिम उठाना होगा। अभी तक ग्रामीणों को दहेलिया होकर बेड़ीजोर पुल अरवल थाना तथा हरपालपुर,सांडी जाना पड़ता था,जो 25 किलोमीटर लंबा और थकाऊ सफर साबित होता था।

    सुदनीपुर के ह‍िमांशु पाठक ने बताया क‍ि पुल निर्माण से सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ जाएंगे।अभी तक देहलिया-बेड़ीजोर के रास्ते अरवल थाना मुख्यालय तथा हरपालपुर ब्लाक मुख्यालय जाना पड़ता था। जो रास्ता बहुत लंबा पड़ता था और काफी समय लगता था। पुल निर्माण के बाद दूरी कम होगी और कम समय लगेगा।


    पुल निर्माण होने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अच्छी कोचिंग तथा कालेज में पहुंच सकेंगे। पुल न होने से ब्लॉक मुख्यालय तथा जनपद मुख्यालय की दूरी बहुत अधिक थी,जिससे छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते थे।- कृष्णा शाक्य,चंद्रमपुर


    पुल निर्माण होने से किसानों को काफी फायदा होगा। नदी के दूसरी और स्थित अपने खेतों में सुगमता से पहुंच सकेंगे और खेतों में होने वाली फसल को कम लागत में मंडी तक आसानी से पहुंचा सकेंगे।- मुन्ना खान,किसान

    कटरी के लोगों को अभी तक नाव के सहारे नदी को पार करना पड़ता था,जिससे समय अधिक लगता था। पुल निर्माण होने से कम समय में दूसरी जगह पहुंच सकेंगे। ब्लाक मुख्यालय व थाना मुख्यालय तथा बैंकों से सीधे जुड़ जाएंगे।- संजय पाठक, सुदनीपुर