Hardoi News: गैर-इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को सात-सात साल की सजा, जुर्माना भी लगा

जागरण संवाददाता, हरदोई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को सात-सात वर्ष के कारावास व 4,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह के अनुसार वादी राजू ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 20 जुलाई 2018 को अपराह्न करीब 2:30 बजे गांव के जगदीश, छोटक्के व हरिशचंद्र उसके घर में घुस आए।