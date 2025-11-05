Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hardoi News: हरदोई में अपराधी बेलगाम, बाइक सवार युवक को दिन दहाड़े मारी गोली

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:19 PM (IST)

    Hardoi Crime News: शाहाबाद-अनंगपुर मार्ग पर पिपरिया पुल पर पहले से घात लगाए बैठे राज पांडेय ने पंकज को रोक लिया। राजेश के साथ तीन-चार अन्य लोग भी थे। कहासुनी होने के दौरान राजेश ने तमंचे से गोली मार दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर

    जागरण संवाददाता, हरदोई : दो माह पहले हुए विवाद की रंजिश के कारण बुधवार सुबह कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर गंगा स्नान करने जा रहे बाइक सवार युवक को घात लगाए बैठे हमलावरों ने दिन दहाड़े गोली मार दी।

    पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी उसे सीएचसी ले गए। चिकित्सक ने मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।

    शाहाबाद के ग्राम बासितनगर के पंकज दीक्षित का ग्राम किलकिली के राज पांडेय से दो माह पहले विवाद हो गया था। तब से दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। पंकज दीक्षित ने बताया कि बुधवार की सुबह कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर गंगा स्नान करने बाइक से जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी दौरान शाहाबाद-अनंगपुर मार्ग पर पिपरिया पुल पर पहले से घात लगाए बैठे राज पांडेय ने पंकज को रोक लिया। राजेश के साथ तीन-चार अन्य लोग भी थे। कहासुनी होने के दौरान राजेश ने तमंचे से गोली मार दी।

    पेट में गोली लगने से पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया। पंकज को गोली मारने के बाद राजेश और उसके साथ हमलावर फरार हो गए। सूचना पर स्वजन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंकज को बेहोशी हालत में सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सक ने हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।
    पहले भी पंकज पर कर चुके थे फायरिंग
    स्वजन का कहना है कि विपक्षी आए दिन पंकज को घेरते थे। कुछ दिन पहले विपक्षियों ने पंकज को घेर कर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी,जिसमें पंकज बाल-बाल बच गए थे। शिकायत करने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की। इसके चलते विपक्षियों के हौसले बुलंद थे। आखिर में वारदात को अंजाम दे दिया। स्वजन ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए हैं।