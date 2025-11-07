हरदोई में 71 पंचायतों में 86 जगह जलाई गई पराली, संबंधित सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि

जागरण संवाददाता, हरदोई: कृषि विभाग सहित ग्राम स्तर के जिम्मेदारों के लगातार पराली न जलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी पराली में आग लगाने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। अब तक 17 ब्लाकों की 71 पंचायतों में 86 घटनाएं हो चुकी हैं। उप कृषि निदेशक की सूचना के बाद सीडीओ ने संबंधित सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए हैं।

सीडीओ सान्या छाबड़ा ने बताया कि अनदेखी के चलते शाहाबाद, बावन, कोथावां, कछौना, माधौगंज, मल्लावां, बिलग्राम, पिहानी, हरियावां, हरपालपुर, भरखनी, सांडीला, सांडी, सुरसा, अहिरोरी, टड़ियावां, टोडरपुर की 71 ग्राम पंचायतों में पराली जलाई गई। इसमें 86 पराली जलाने की घटनाएं चिन्हित की गईं।