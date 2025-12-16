Language
    हरदोई मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस यूनिट में दोगुने होंगे बेड, मरीजों की आसानी से मिलेगा इलाज

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    हरदोई मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस यूनिट का विस्तार किया जा रहा है, जिससे मरीजों को इलाज में आसानी होगी। बेडों की संख्या दोगुनी होने से अधिक मरीजों को डा ...और पढ़ें

    मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस यूनिट में दोगुने होंगे बेड।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। किडनी के मरीजों के लिए राहत की खबर है। मेडिकल कॉलेज में संचालित डायलिसिस यूनिट में बेडों की संख्या जल्द ही दोगुणी होने की उम्मीद है। अभी यहां केवल 10 बेड ही उपलब्ध हैं, जो अब बढ़कर 20 हो जाएंगे। इसके लिए सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू शासन से मांग की थी, जिस पर प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वर्ष 2022 में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर डायलिसिस यूनिट शुरू हुई थी। शुरूआत के समय यूनिट में 10 मशीनें लगीं थीं। इसके बाद मशीनें नहीं बढ़ीं, लेकिन डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रही।

    रोजाना 25 से 30 मरीजों की डायलिसिस हो रही है। जबकि डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या इससे अधिक है। शायद ऐसा कोई महीना गुजरता हाे डायलिसिस के लिए 100 से 120 मरीजों की वेटिंग न रहती हो। वेटिंग में जब तक नंबर आता,कई मरीज दम तोड़ चुकेे होते हैं।

    दरअसल जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा किसी भी निजी अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा नहीं है। ऐसे में या तो मरीज मेडिकल कॉलेज अस्पताल की यूनिट में डायलिसिस कराएं या फिर लखनऊ, बरेली, कानपुर दौड़ने को मजबूर हैं।

    किडनी के मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने यूनिट में 10 और बेड बढ़ाने के प्रयास किए थे। शासन से स्वीकृति मिलने ही डायलिसिस यूनिट में आधुनिक मशीनों से लैस बेडों की संख्या बढ़ जाएगी।

    डायलिसिस यूनिट में मरीजों के सापेक्ष बेडों की संख्या कम है। ऐसे में डायलिसिस के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। सवायजपुर विधायक ने बेड बढ़ाने का प्रयास किया है। शासन से स्वीकृति का इंतजार है। जल्द ही स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। इसके बाद डायलिसिस यूनिट में स्पेस बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जगह चिन्हित की जाएगी। -डॉ. जेबी गोगोई, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज , हरदोई।

    जिले में किडनी के मरीजों को बेहतर डायलिसिस सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 10 अतिरिक्त डायलिसिस यूनिट लगवाने के लिए प्रयासरत हूं। शीघ्र ही इनकी स्थापना मेडिकल कॉलेज में होगी और जरूरतमंदों को यहीं बेहतर डायलिसिस सुविधा मिलेगी। -माधवेंद्र प्रताप सिंह, रानू, विधायक सवायजपुर।