हरदोई में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव, हत्या का आरोप; जांच में जुटी पुलिस
हरदोई में एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। मृतका के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान रखकर जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, बेनीगंज (हरदोई)। विवाहिता का शव मंगलवार रात कमरे में फंदे से लटकता मिला। मृतका के पिता ने पति पर मारपीट कर हत्या करके शव लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस आत्महत्या मानकर जांच कर रही है।
सीतापुर के मिश्रिख थाने के ग्राम मरेली की रामसहेली की शादी तीन वर्ष पहले बेनीगंज के ग्राम डही के दीपक मौर्य के साथ हुई थी। रामसहेली के तीन बच्चे हैं। मंगलवार की रात रामसहेली का शव कमरे में साड़ी के फंदे से लटकता मिला।
सूचना पर मायके से पिता आशाराम व अन्य लोग मौके पर पहुंचे गए। मृतका के पिता का आरोप है कि दामाद नशे का आदी है। रोजाना नशे में घर आकर बेटी के साथ मारपीट करता था। मंगलवार की शाम नशे में आकर मारपीट कर बेटी की हत्या करके शव लटका दिया। जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने को नमूने लिए।
कोतवाल ओमप्रकाश सरोज ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या घरेलू कलह में महिला ने आत्महत्या की है। मायके पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
