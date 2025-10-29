संवाद सूत्र, बेनीगंज (हरदोई)। विवाहिता का शव मंगलवार रात कमरे में फंदे से लटकता मिला। मृतका के पिता ने पति पर मारपीट कर हत्या करके शव लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। सीतापुर के मिश्रिख थाने के ग्राम मरेली की रामसहेली की शादी तीन वर्ष पहले बेनीगंज के ग्राम डही के दीपक मौर्य के साथ हुई थी। रामसहेली के तीन बच्चे हैं। मंगलवार की रात रामसहेली का शव कमरे में साड़ी के फंदे से लटकता मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पर मायके से पिता आशाराम व अन्य लोग मौके पर पहुंचे गए। मृतका के पिता का आरोप है कि दामाद नशे का आदी है। रोजाना नशे में घर आकर बेटी के साथ मारपीट करता था। मंगलवार की शाम नशे में आकर मारपीट कर बेटी की हत्या करके शव लटका दिया। जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने को नमूने लिए।