    हरदोई में हिस्ट्रीशीटर की ईंट से चेहरा कूचकर हत्या, सड़क किनारे फेंका शव; पुल‍िस कर रही जांच 

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक हिस्ट्रीशीटर की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। उसका शव सड़क के किनारे पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

    संवाद सूत्र, कोथावां (हरदोई)। हिस्ट्रीशीटर की मंगलवार रात ईंट से चेहरा कूचकर हत्या कर दी गई। बाजीराव गांव के संपर्क मार्ग के किनारे शव पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। वहीं फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने को नमूने लिए। मृतक के भाई की तहरीर पर एक नामजद समेत तीन के विरुद्ध हत्या की एफआइआर दर्ज की गई है। एएसपी पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह के साथ सीओ हरियावां अजीत सिंह चौहान ने घटना की पड़ताल की। दीपावली पर जुआं पर हुए विवाद में हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    ग्रामीणों ने दी सूचना

     

    अतरौली के ग्राम बड़सरा का परशुराम हिस्ट्रीशीटर था। अतरौली व लखनऊ के कृष्णानगर थाने में कई मामले दर्ज हैं। स्वजन के अनुसार मंगलवार की देर शाम ग्राम पचकोहरा का देशराज शर्मा बाइक से घर आकर परशुराम को अपने साथ ले गया था। देर रात चेहरे पर ईंट से वार कर परशुराम की हत्या कर दी गई। घर से करीब चार किलोमीटर दूरी पर पुरवा बाजीराव गांव के संपर्क मार्ग के किनारे शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी।


    खून से सनी पड़ी मिलीं दो ईंटे और दो मोबाइल

     

    मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। पास में दो मोबाइल और खून से सनी ईंट पड़ी मिली। सूचना मिलने पर स्वजन भी पहुंच गए। मृतक के भाई जोगेंद्र ने बताया कि शराब के नशे में विवाद होने पर देशराज व उसके करीबियों ने भाई की हत्या की। शव को सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गए। एएसपी पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह, सीओ हरियावां ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। पुलिस टीम ने एक दुकान पर लगे सीसी कैमरे खंगाले, तीन संदिग्धों की तस्वीर कैद मिली। सीओ ने बताया कि नशे में कहासुनी होने पर विवाद होने पर हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। मृतक हिस्ट्रीशीटर था। एक नामजद दो अज्ञात लोगों के के विरुद्ध हत्या की एफआइआर दर्ज की गई है। सीसी कैमरे की फुटेज व अन्य बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है।



    नौ महिलाओं से की थी शादी, चाल-चलन देख छोड़ दिया साथ


    मृतक पेशे से ट्रक चालक था। ग्रामीणों के अनुसार अब तक नौ महिलाओं से शादी की थी। पहली शादी गजियाबाद में एक मंदिर में की थी। छह वर्ष बाद पत्नी की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद एक के बाद एक महिला संपर्क में आती और उसके गलत चाल चलन के कारण 10 से 15 दिन बाद छोड़कर चली जाती थी। चार माह से परशुराम घर पर था और खेती करता था।


    स्वजन ने भी परशुराम से बना लीं थीं दूरियां


    स्वजन का कहना है परशुराम अपराधिक प्रवृत्ति का था। आए दिन लड़ाई-झगड़े से वह लोग परेशान हो गए थे। परशुराम विवाद करता था। पुलिस घर में आकर पूछताछ करती थी। इसी के चलते स्वजन ने परशुराम से दूरियां बना ली थीं। वह लोग परशुराम से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।