हरदोई GRP बनेगा रेलवे स्टेशनों का पहला आइएसओ सर्टिफाइड थाना, डीआईजी रेलवे ने परखी व्यवस्थाएं
हरदोई जीआरपी थाना प्रदेश का पहला आइएसओ सर्टिफाइड थाना बनने की दिशा में अग्रसर है। डीआईजी रेलवे सुधा सिंह ने एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा के साथ थाने का नि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरदोई। भविष्य में हरदोई जीआरपी थाना, प्रदेश के छोटे स्टेशनों में पहला आइएसओ सर्टिफाइड थाना बनेगा। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए विभाग ने कवायद तेज कर दी है। इसी को लेकर शुक्रवार को डीआईजी रेलवे सुधा सिंह ने एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा के साथ थाने का औचक निरीक्षण किया।
डीआईजी सुधा सिंह ने थाने के आइएसओ सर्टिफिकेशन के आवेदन के मद्देनजर वहां की मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य उन कमियों को चिन्हित करना था, जिन्हें सर्टिफिकेशन मिलने से पहले सुधारा जाना जरूरी है। उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव, साफ-सफाई और पुलिसकर्मियों की कार्यशैली को परखा और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
डीआईजी ने बताया कि सर्टिफिकेशन के बाद थाने का पूरा माहौल बदल जाएगा। गुणवत्तायुक्त परिसर, थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर और परिसर उच्च गुणवत्ता वाला होगा। फाइलों और केस डायरी का रखरखाव हाई-टेक और व्यवस्थित तरीके से होगा। महिलाओं की सुरक्षा और सुनवाई के लिए विशेष और प्रभावी डेस्क होगी।
फरियादियों और आम पब्लिक के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होगी, जिससे उन्हें अपनी बात कहने में झिझक न हो।अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से न केवल जीआरपी के जवानों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि आम जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास भी गहरा होगा।
यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा का एहसास होगा। हरदोई जैसे छोटे स्टेशन के थाने का इस स्तर पर अपग्रेड होना पूरे प्रदेश के लिए एक नजीर बनेगा।
