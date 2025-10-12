Hardoi : आतिशबाज की दुकान पर हुआ विस्फोट, चोरी-छिपे बना रहे थे 'अनार' तभी...

जागरण संवाददाता, हरदोई। आतिशबाजी बनाने का जिले में कोई लाइसेंस नहीं है, फिर चोरी छिपे आतिशबाजी बनाई जा रही है। आए दिन हो रहीं घटनाएं इसकी गवाही दे रहीं हैं। रविवार को कछौना में हुई घटना इसकी गवाही दे रही है।

कछौना के मुल्ला कालोनी निवासी हामिद के पास आतिशबाजी बेचने की लाइसेंस है। मौके की स्थिति के अनुसार रविवार को हामिद, कलौली के राजू के साथ अनार बना रहे थे। अचानक तेज विस्फोट हो गया और हामिद के घर में आग लग गई। शोर सुनकर आसपास दौड़े और आग बुझाने का प्रयास किया।