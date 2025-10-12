Language
    Hardoi : आतिशबाज की दुकान पर हुआ विस्फोट, चोरी-छिपे बना रहे थे 'अनार' तभी...

    By Pankaj Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:04 PM (IST)

    हरदोई में एक आतिशबाजी की दुकान पर उस समय विस्फोट हो गया जब कुछ लोग चोरी-छिपे 'अनार' नामक पटाखे बना रहे थे। दुकान में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम चल रहा था। विस्फोट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। आतिशबाजी बनाने का जिले में कोई लाइसेंस नहीं है, फिर चोरी छिपे आतिशबाजी बनाई जा रही है। आए दिन हो रहीं घटनाएं इसकी गवाही दे रहीं हैं। रविवार को कछौना में हुई घटना इसकी गवाही दे रही है।

    कछौना के मुल्ला कालोनी निवासी हामिद के पास आतिशबाजी बेचने की लाइसेंस है। मौके की स्थिति के अनुसार रविवार को हामिद, कलौली के राजू के साथ अनार बना रहे थे। अचानक तेज विस्फोट हो गया और हामिद के घर में आग लग गई। शोर सुनकर आसपास दौड़े और आग बुझाने का प्रयास किया।

    मशक्कत के बाद बुझाई आग

    अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग बुझाई जा सकी। इस हादसे में राजू तो बाल बाल बच गया लेकिन हामिद गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें पहले सीएचसी पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाल प्रेम सागर ने बताया कि हादसे के कारण की जांच हो रही है और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।