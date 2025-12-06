Dhan Khareed: कई दिनों के इंतजार के बाद भी नहीं हो रही धान की तौल, लौटाए जा रहे किसान

11 दिनों से शाहाबाद मंडी में धान की तौल कराने के लिए खड़े हैं, लेकिन उनकी तौल नहीं हुई है। अब धान काला बताकर वापस कर दिया गया है, जिससे वह काफी परेशान है।

- सत्यम, पुरवा पिपरिया

धान की तौल कराने के लिए नौ दिन पहले आए थे। ट्रैक्टर-ट्राली का किराया नियमित रूप से पड़ रहा है। आज और कल का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी तौल नहीं की जा रही है।

- रामप्रताप, पिपरिया

कई दिनों से क्रय केंद्र पर खड़े होने के बाद आज बायोमीट्रिक के लिए कहा गया। बायोमीट्रिक कराने के आंख पर मशीन लगाई गई, लेकिन उनकी बायोमीट्रिक नहीं हुई, तो आधार अपडेट कराने के लिए कहा गया है, जिसमें 10 दिनों का समय लेगा।

- राजेश, नगला

50 क्विंटल धान है। शाहाबाद मंडी में धान से भरी ट्रैक्टर-ट्राली लेकर खड़े हैं, लेकिन उनका धान नहीं तौला गया। उनका धान नहीं तौला जा रहा है, जबकि जुगाड़ और सिफारिश वाली ट्रालियों का धान तौला जा रहा है।

- श्याम सिंह, पुरवापिपरिया

सरकारी धान खरीद केंद्रों पर टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जिस दिन का टोकन होता है। उसी दिन धान की तौल कराने के निर्देश है। अगर कहीं पर कोई समस्या आ रही है, उसका निराकरण कराया जाएगा। लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

- निहारिका, डिप्टी आरएमओ