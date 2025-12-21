Hardoi Encounter: पुलिस से मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली, तीन साथी गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, हरदोई। दुकानों का शटर भागे बदमाशों की रविवार सुबह सवायजपुर पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। वहीं तीन अन्य बदमाशों को लोनार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
सीओ हरपालपुर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि लोनार क्षेत्र मे शनिवार रात दुकानों के शटर तोड़कर भाग रहे लखीमपुर के पसीगवा ने ग्राम रमपुरा के बिजेंद्र, शाहजहांपुर के निगोही के ग्राम मिलकिया के नेत्रपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन बदमाश भागने में सफल रहे।
सवायजपुर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए चेकिंग शुरू की। इसी दौरान तीन संदिग्ध आते दिखे,पुलिस को देखकर तीनों भागने का प्रयास करने लगे,पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग में दो बदमाशों के बाएं पैर में गोली लगी।
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम पता शाहजहांपुर के निगोही के ग्राम मिलकिया का देवी, हरिराम बताया। पुलिस ने दोनों के साथी लखीमपुर के पसीगवा के रमपुरा का भूपराम को भी मौके से गिरफ्तार किया है। पांचों बदमाशों के पास से 56000 रुपये,तीन तमंचे,पेंचकस , बेलचा, कारतूस बरामद किए। सीओ ने बताया कि गिरोह पर आठ मामले पंजीकृत हैं,सभी को जेल भेज दिया गया है।
रेकी कर करते थे चोरी
सीओ ने बताया कि गिरोह चोरी की घटनाओं में सक्रिय है। दिन में दुकानों की रेकी करता था,रात में मौका पाकर चोरी करता था। गिरोह अब तक सवायजपुर,लोनार ,बेहटा गोकुल में दुकानों में चोरी कर चुका है।
