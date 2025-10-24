हरदोई में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, पांच दिन पहले सेल्समैन से लूट के बाद से थे फरार

जागरण संवाददाता, हरदोई। पांच दिन पहले सेल्समैन की नकदी रखी बैग छीनकर बदमाश फरार हुए थे।शुक्रवार रात पिकअप से जा रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से दो बदमाश घायल हो गए। जबकि एक बदमाश को पुलिस ने पहले ही फिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने घायल बदमाशों को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया।

देहात कोतवाली के ग्राम इटौली के राहुल शराब ठेके पर सेल्समैन है। 10 अक्टूबर की रात दुकान बंद करके घर जा रहा था। ग्राम आशा के निकट बाइक सवार नकदी रखी बैग छीनकर भाग गए थे। एफआइआर दर्ज कर पुलिस बदमाशों का सुराग लगा रही थी। गुरुवार रात पुलिस टीम इटौली पुल पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक पिक अप आता दिखाई दिया।

पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो चालक ने पिकअप भगा दिया। पुलिस ने वाहन से करके करके रोका तो पिकअप से उतर कर फायरिंग करते हुए भागने लगे । पुलिस ने बचाव में फायर किए। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, दोनों घायल होकर गिर गए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।