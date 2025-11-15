Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hardoi: पुलिस लाइन में थानाध्यक्ष के आवास से चोरी के मामले में तीन महिलाओं समेत चार गिरफ्तार

    By Pankaj Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:50 PM (IST)

    Hardoi Crime News: लक्ष्मी ने बताया कि उसे एक हार नकली लगा तो उसे नाले में फेंक दिया। पूरा जेवर बेचते उसके पहले पुलिस उनतक पहुंच गई और तीनों महिलाओं और उनके साथी को गिरफ्तार कर जेवर भी बरामद कर लिया। सीओ सिटी ने बताया कि करीब 70 प्रतिशत जेवर बरामद कर लिया गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    तीनों महिलाओं और उनके साथी को गिरफ्तार कर जेवर भी बरामद कर लिया

    जागरण संवाददाता, हरदोई: पुलिस लाइन में सवायजपुर के थाना प्रभारी प्रिंस शर्मा के आवास से 35 लाख रुपये के जेवर चोरी का पुलिस ने राजफाश कर लिया है। चोरी करना वाला कोई गिरोह नहीं बल्कि कूड़ा बीनने के साथ बंद मकानों की रेकी करने वाली तीन महिलाएं और उनका एक साथी निकला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने उन सभी को हिरासत में लेकर पांच बालकों को भी संरक्षण में लिया है। उन सभी के पास से काफी मात्रा में जेवर भी बरामद हुआ है। कुछ जेवर को नकली समझकर उन लोगों ने नाले में फेंक भी दिया था। पुलिस ने तीनों महिलाओं और उनके साथी को जेल भेज दिया है।
    सवायजपुर के थानाध्यक्ष प्रिंस शर्मा का पुलिस लाइन में सरकारी आवास है। जहां पर उनका सामान और जेवर रखा था, जोकि चोरी हो गया। नौ तारीख को वह वर्दी लेने आए तो देखा कि उनका करीब 35 लाख रुपये का जेवर गायब था। पुलिस लाइन में चोरी की खबर से सनसनी फैल गई। इस मामले में लापरवाही पर एसपी ने चार पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया था।
    पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने चोरी के राजफाश के लिए टीम लगाई थी। सीओ सिटी अंकित मिश्र के नेतृत्व में काम कर रही टीम ने शुक्रवार की रात सफलता हासिल कर ली। चोरी का सूत्राधार पांच ऐसे बालक रहे जोकि कूड़ा बीनते थे। उनके माध्यम से पुलिस चोरी में शामिल रहीं कोतवाली देहात के प्रगतिनगर की ज्योति, और कल्पना, कोतवाली शहर के जिप्सनगंज की लक्ष्मी रेलवेगंज पुरानी गल्ला मंडी निवासी धीरेंद्र उर्फ धीरू को हिरासत में लेकर पांच बालकों को संरक्षण में लिया। सीओ सिटी ने बताया कि बच्चे कूड़ा बीनते रहते हैं। एक नवंबर को कूड़ा बीनते हुए बच्चे पुलिस लाइन में प्रिंस के आवास के पास पहुंच गए। अंदर उन्हें एक खिलौना पड़ा मिला।

    लकड़ी का दरवाजा खोलकर वह आवास में घुस गए और पहले खिलौना उठा लिया। खिलौना लेकर वह घर पहुंचे और बताया कि पुलिस लाइन में एक मकान बंद पड़ा है, जिसमें आसानी से जाया जा सकता है। सीओ के अनुसार इन सभी ने रणनीति बनाई और एक तारीख को आए। फिर धीरेंद्र ने ताला तोड़ा और बच्चों के अंदर भेजा गया, फिर महिलाएं घुसीं और सभी ने मिलकर अलमारी आदि का ताला तोड़कर जो भी जेवर रखा था, चोरी कर लिया। लक्ष्मी ने बताया कि उसे एक हार नकली लगा तो उसे नाले में फेंक दिया। पूरा जेवर बेचते उसके पहले पुलिस उनतक पहुंच गई और तीनों महिलाओं और उनके साथी को गिरफ्तार कर जेवर भी बरामद कर लिया। सीओ सिटी ने बताया कि करीब 70 प्रतिशत जेवर बरामद कर लिया गया है। वहीं एसपी अशोक कुमार मीणा ने राजफाश करने वाली टीम को पुरस्कार भी दिया है।

    बच्चे के पैर से राजफाश तक पहुंची पुलिस

    पुलिस लाइन से हुई चोरी ने पुलिस की प्रतिष्ठा पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। पुलिस टीम बहुत तेजी से राजफाश में लगी थी और एक बच्चे के पैर के निशान से राजफाश हो गया। पुलिस के अनुसार जब चोरी की जानकारी मिली तो फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए थे। मकान में वैसे तो बहुत लोगों के पैरों के निशान मिले, लेकिन एक मेज पर जमी धूल पर एक बच्चे के पैर का निशान मिल गया। पुलिस को पता चल गया कि जिन लोगों ने चोरी की है, उसमें कोई बच्चा भी शामिल है। उसी के आधार पर छानबीन की गई। पुलिस लाइन के आसपास घूमने वाले बच्चों पर निगाह रखी गई और एक बच्चे को पहचान लिया गया। उसने रेलवेगंज में एक ज्वैलर्स की दुकान से हार भी चोरी किया था। उसी से नियमों के दायरे में रहकर पूछताछ की गई तो उसने पूरा राज खोल दिया।
    नौ दिन में खंगाले गए सौ कैमरे
    चोरी की जानकारी नौ नवंबर को हुई थी। किसी को यह पता नहीं था कि चोरी हुई कब। क्योंकि थाना प्रभारी प्रिंस शर्मा ही काफी दिनों से आवास पर नहीं आए थे। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर पिछले दिनों के सीसी कैमरे देखे। करीब 100 कैमरा देखने के बाद एक तारीख को एक बच्चे की फोटो कैमरे में आई। जोकि प्रिंस के आवास के आसपास घूमता दिखा था। उसी बच्चे को पहचाना गया और राजफाश हो गया।