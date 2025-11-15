Hardoi: पुलिस लाइन में थानाध्यक्ष के आवास से चोरी के मामले में तीन महिलाओं समेत चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हरदोई: पुलिस लाइन में सवायजपुर के थाना प्रभारी प्रिंस शर्मा के आवास से 35 लाख रुपये के जेवर चोरी का पुलिस ने राजफाश कर लिया है। चोरी करना वाला कोई गिरोह नहीं बल्कि कूड़ा बीनने के साथ बंद मकानों की रेकी करने वाली तीन महिलाएं और उनका एक साथी निकला।

पुलिस ने उन सभी को हिरासत में लेकर पांच बालकों को भी संरक्षण में लिया है। उन सभी के पास से काफी मात्रा में जेवर भी बरामद हुआ है। कुछ जेवर को नकली समझकर उन लोगों ने नाले में फेंक भी दिया था। पुलिस ने तीनों महिलाओं और उनके साथी को जेल भेज दिया है।

सवायजपुर के थानाध्यक्ष प्रिंस शर्मा का पुलिस लाइन में सरकारी आवास है। जहां पर उनका सामान और जेवर रखा था, जोकि चोरी हो गया। नौ तारीख को वह वर्दी लेने आए तो देखा कि उनका करीब 35 लाख रुपये का जेवर गायब था। पुलिस लाइन में चोरी की खबर से सनसनी फैल गई। इस मामले में लापरवाही पर एसपी ने चार पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया था।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने चोरी के राजफाश के लिए टीम लगाई थी। सीओ सिटी अंकित मिश्र के नेतृत्व में काम कर रही टीम ने शुक्रवार की रात सफलता हासिल कर ली। चोरी का सूत्राधार पांच ऐसे बालक रहे जोकि कूड़ा बीनते थे। उनके माध्यम से पुलिस चोरी में शामिल रहीं कोतवाली देहात के प्रगतिनगर की ज्योति, और कल्पना, कोतवाली शहर के जिप्सनगंज की लक्ष्मी रेलवेगंज पुरानी गल्ला मंडी निवासी धीरेंद्र उर्फ धीरू को हिरासत में लेकर पांच बालकों को संरक्षण में लिया। सीओ सिटी ने बताया कि बच्चे कूड़ा बीनते रहते हैं। एक नवंबर को कूड़ा बीनते हुए बच्चे पुलिस लाइन में प्रिंस के आवास के पास पहुंच गए। अंदर उन्हें एक खिलौना पड़ा मिला।

लकड़ी का दरवाजा खोलकर वह आवास में घुस गए और पहले खिलौना उठा लिया। खिलौना लेकर वह घर पहुंचे और बताया कि पुलिस लाइन में एक मकान बंद पड़ा है, जिसमें आसानी से जाया जा सकता है। सीओ के अनुसार इन सभी ने रणनीति बनाई और एक तारीख को आए। फिर धीरेंद्र ने ताला तोड़ा और बच्चों के अंदर भेजा गया, फिर महिलाएं घुसीं और सभी ने मिलकर अलमारी आदि का ताला तोड़कर जो भी जेवर रखा था, चोरी कर लिया। लक्ष्मी ने बताया कि उसे एक हार नकली लगा तो उसे नाले में फेंक दिया। पूरा जेवर बेचते उसके पहले पुलिस उनतक पहुंच गई और तीनों महिलाओं और उनके साथी को गिरफ्तार कर जेवर भी बरामद कर लिया। सीओ सिटी ने बताया कि करीब 70 प्रतिशत जेवर बरामद कर लिया गया है। वहीं एसपी अशोक कुमार मीणा ने राजफाश करने वाली टीम को पुरस्कार भी दिया है।