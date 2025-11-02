Hardoi Crime News: हरदाेई में बाजार से लौट रहे पटरी दुकानदार को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, हरदोई: बाजार से लौट रहे बाइक सवार पटरी दुकानदार श्यामबाबू को गोली मार दी गई। गर्दन पर पीछे से लगी गोली गाल के पास से निकल गई। फिर भी वह करीब आधा किलोमीटर बाइक चलाता रहा।

गाेली लगने से घायल श्यामबाबू से जब नहीं रहा गया तो सड़क पर बाइक छोड़ कर भाई को सूचना देकर खुद ही आटो पर मेडिकल कालेज अस्पताल चल दिया। रास्ते में मिले भाई ने दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया। क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। गोली मारने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और न ही दुकानदार से किसी से कोई रंजिश बताई है।कोतवाली देहात क्षेत्र के बढ़ैयनपुरवा के श्यामबाबू गांवों में लगने वाली बाजारों में फड़ पर किराना का सामान बेचते हैं। रविवार को सदईबेहटा की बाजार थी तो वहां पर सामान बेचने गए थे। देर शाम वापस लौटते समय रद्देपुरवा मार्ग पर बच्चा जेल के पास पहुंचे ही थे कि किसी ने उनके पीछे से गोली मार दी, जोकि उनकी गर्दन में लगी। श्यामबाबू का कहना है कि उन्हें गोली लगने का अहसास हो गया। दर्द के साथ खून निकलने के बाद भी वह बाइक चलाते हुए डाक्टर प्रताप सिंह की क्लीनिक के पास तक पहुंचे। वहीं से भाई को फोन किया। आटो करके वह अस्पताल आ रहे थे।