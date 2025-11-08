हरदोई में अपराधी बेलगाम, जमानत पर छूटकर आए हत्यारोपित की गोली मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, हरदोई: दो वर्ष पहले जमानत पर छूटकर आए हत्यारोपित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव शनिवार को नाले के पास पड़ा मिला। सिर पर गोली लगने का निशान था। हत्या की सूचना पर फारेंसिक टीम के साथ एसपी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस को आशंका है कि पुरानी रंजिश में ही उसकी हत्या की गई। एसपी ने हत्याकांड के राजफाश के लिए सीओ के नेतृत्व में टीम लगाई है।

बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के भगवंतापुर के वीरेंद्र का गांव के ही सर्वेश की पत्नी से संबंध था। अगस्त 2020 में वीरेंद्र ने सर्वेश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसमें वीरेंद्र के साथ ही उसके पिता मुन्ना भी जेल गए थे। दो वर्ष पहले वीरेंद्र की तो जमानत हो गई थी, लेकिन पिता मुन्ना अभी भी जेल में ही हैं।

जमानत पर छूटने के बाद वीरेंद्र पंजाब चला गया था और वहीं पर मेहनत मजदूरी करने लगा। दस महीने पहले ही गांव लौटकर आया था। उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी मां भी कहीं चली गई थी। भाई भी बाहर है। वीरेंद्र ही घर में अकेला था और इधर-उधर घूमता रहता था। जैसा कि उसके परिवार के लोगों ने बताया कि जमानत पर छूटने के बाद भी वीरेंद्र ने सर्वेश की पत्नी से नजदीकियां खत्म नहीं की थीं और अक्सर उनसे मिलने भी जाया करता था।