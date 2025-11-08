हरदोई में अपराधी बेलगाम, जमानत पर छूटकर आए हत्यारोपित की गोली मारकर हत्या
Hardoi Crime News: परिवार के लोगों ने बताया कि जमानत पर छूटने के बाद भी वीरेंद्र ने सर्वेश की पत्नी से नजदीकियां खत्म नहीं की थीं और अक्सर उनसे मिलने भी जाया करता था। शुक्रवार की शाम वह घर से निकला था फिर लौटकर नहीं आया।
जागरण संवाददाता, हरदोई: दो वर्ष पहले जमानत पर छूटकर आए हत्यारोपित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव शनिवार को नाले के पास पड़ा मिला। सिर पर गोली लगने का निशान था। हत्या की सूचना पर फारेंसिक टीम के साथ एसपी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस को आशंका है कि पुरानी रंजिश में ही उसकी हत्या की गई। एसपी ने हत्याकांड के राजफाश के लिए सीओ के नेतृत्व में टीम लगाई है।
बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के भगवंतापुर के वीरेंद्र का गांव के ही सर्वेश की पत्नी से संबंध था। अगस्त 2020 में वीरेंद्र ने सर्वेश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसमें वीरेंद्र के साथ ही उसके पिता मुन्ना भी जेल गए थे। दो वर्ष पहले वीरेंद्र की तो जमानत हो गई थी, लेकिन पिता मुन्ना अभी भी जेल में ही हैं।
जमानत पर छूटने के बाद वीरेंद्र पंजाब चला गया था और वहीं पर मेहनत मजदूरी करने लगा। दस महीने पहले ही गांव लौटकर आया था। उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी मां भी कहीं चली गई थी। भाई भी बाहर है। वीरेंद्र ही घर में अकेला था और इधर-उधर घूमता रहता था। जैसा कि उसके परिवार के लोगों ने बताया कि जमानत पर छूटने के बाद भी वीरेंद्र ने सर्वेश की पत्नी से नजदीकियां खत्म नहीं की थीं और अक्सर उनसे मिलने भी जाया करता था।
वह शुक्रवार की शाम घर से निकला था फिर लौटकर नहीं आया। शनिवार को हांस बरौली के महुआ बाबा स्थान के पास उसका शव पड़ा मिला। उसके सिर में गोली लगी थी। चौकीदार की सूचना पर पुलिस पहुंची और फारेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि सिर में गोली का निशान है। आशंका है कि गोली मारकर ही हत्या की गई है। इसके राजफाश के लिए सीओ हरियावां अजीत सिंह के नेतृत्व में टीम लगाई गई है। जल्द ही राजफाश कर लिया जाएगा।
