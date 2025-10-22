Harodi Crime News: हरदोई में हिस्ट्रीशीटर की ईंटों के प्रहार से हत्या, सड़क के किनारे फेंका गया शव

जागरण संवाददाता, हरदोई: हिस्ट्रीशीटर परशुराम की मंगलवार रात ईंट से चेहरा कुचलकर हत्या कर दी गई। उसका शव बाजीराव गांव के संपर्क मार्ग के किनारे शव पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने को नमूने लिए। मृतक के भाई की तहरीर पर तीन के विरुद्ध हत्या की एफआइआर दर्ज की गई है।

एएसपी पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह के साथ सीओ हरियावां अजीत सिंह चौहान ने घटना की पड़ताल की। दीपावली पर जुआ में विवाद की बात सामने आई है। पुलिस मुख्य आरोपित समेत दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सीसी कैमरे की फुटेज व अन्य बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

अतरौली के ग्राम बड़सरा का परशुराम हिस्ट्रीशीटर था। उसके खिलाफ अतरौली व लखनऊ के कृष्णानगर थाने में कई मामले दर्ज हैं। स्वजन के अनुसार मंगलवार की देर शाम ग्राम पचकोहरा का देशराज शर्मा उसको बाइक से अपने साथ ले गया था। देर रात चेहरे पर ईंट से वार कर परशुराम की हत्या कर दी गई।

उसका शव घर से करीब चार किलोमीटर दूरी पर पुरवा बाजीराव गांव के संपर्क मार्ग के किनारे पड़ा मिला। ग्रामीणों ने खून से लथपथ परशुराम का शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की तो शव के पास में दो मोबाइल और खून से सनी ईंट पड़ी मिली।

सूचना मिलने पर स्वजन भी पहुंचे और मृतक के भाई जोगेंद्र ने बताया कि दीपावली पर जुआ खेलने को लेकर साथियों से भाई का विवाद हुआ था। वही लोग कोथावां लेकर गए। भाई की हत्या कर शव सड़क के किनारे फेंक दिया।