जागरण संवाददाता, हरदोई। अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार असर दिखा रही है। अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान में सवायजपुर पुलिस की गुरुवार रात शाहजहांपुर के एक पशु तस्कर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाश शाहजहांपुर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की बाइक, 52 हजार रुपये नकद, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सवायजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गौरखेड़ा निवासी रितेशपाल ने बताया कि गुरुवार शाम उसकी बाइक हरपालपुर कस्बे में कमला अस्पताल के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान एक युवक बाइक चोरी कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हरपालपुर और सवायजपुर पुलिस को सक्रिय कर बाइक की तलाश शुरू की गई। गुरुवार रात सवायजपुर पुलिस मुबारकपुर के पास गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माणाधीन सर्विस रोड पर चेकिंग कर रही थी।

इसी दौरान एक संदिग्ध युवक बाइक से आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह बाइक मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की, तभी खुद को घिरता देख आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में आरोपित के बाएं पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।