हरदोई में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, दो दोस्तों की मौत; सवायजपुर में कटरा-बिल्हौर हाईवे पर हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, हरदोई। नशे में बाइक चलाकर लोग खुद के साथ दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। सवायजपुर क्षेत्र में कटरा-बिल्हौर हाईवे पर मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे,सिर में चोट आने से दोनों की जान चली गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

सवायजपुर के नंदबाग के विनीत और दीपक दोस्त थे। दोनों दिल्ली में निजी कंपनी में काम करते थे। चार माह से गांव में रह रहे थे। स्वजन के अनुसार मंगलवार की सुबह दीपक अपनी बुआ के यहां सुरसा के ग्राम देहाती जाने के लिए घर से निकले थे। साथ में विनीत भी थे।

रास्ते में कटरा-बिल्हौर हाईवे पर सवायजपुर में वृंदावन चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े शीशम के पेड़ में टकरा गई। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी पेड़ से टकराने के बाद दोनों काफी दूर जा गिरे,माैके पर ही दोनों की मौत हो गई।

राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पास में मिले मोबाइल से घरवालों को जानकारी दी। कुछ ही देर में दोनों के स्वजन मौके पर आ गए। दोनों अविवाहित थे। दीपक और विनीत चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर के थे। दो मौतों से गांव में कोहराम मचा है। थाना प्रभारी प्रिंस कुमार ने बताया कि बाइक की रफ्तार अधिक होने से हादसा होने की बात सामने आई है। जांच की जा रही है।