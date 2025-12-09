Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरदोई में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, दो दोस्तों की मौत; सवायजपुर में कटरा-बिल्हौर हाईवे पर हुआ हादसा

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:18 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कटरा-बिल्हौर हाईवे पर सवायजपुर के पास एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार दो दोस्तों की मौके ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरदोई। नशे में बाइक चलाकर लोग खुद के साथ दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। सवायजपुर क्षेत्र में कटरा-बिल्हौर हाईवे पर मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे,सिर में चोट आने से दोनों की जान चली गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सवायजपुर के नंदबाग के विनीत और दीपक दोस्त थे। दोनों दिल्ली में निजी कंपनी में काम करते थे। चार माह से गांव में रह रहे थे। स्वजन के अनुसार मंगलवार की सुबह दीपक अपनी बुआ के यहां सुरसा के ग्राम देहाती जाने के लिए घर से निकले थे। साथ में विनीत भी थे।

    रास्ते में कटरा-बिल्हौर हाईवे पर सवायजपुर में वृंदावन चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े शीशम के पेड़ में टकरा गई। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी पेड़ से टकराने के बाद दोनों काफी दूर जा गिरे,माैके पर ही दोनों की मौत हो गई।

    राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पास में मिले मोबाइल से घरवालों को जानकारी दी। कुछ ही देर में दोनों के स्वजन मौके पर आ गए। दोनों अविवाहित थे। दीपक और विनीत चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर के थे। दो मौतों से गांव में कोहराम मचा है। थाना प्रभारी प्रिंस कुमार ने बताया कि बाइक की रफ्तार अधिक होने से हादसा होने की बात सामने आई है। जांच की जा रही है।

    गांव में दिनभर भरी थी गन्ने की ट्राली

    ग्रामीणों का कहना है कि घटना से एक दिन पहले विनीत और दीपक गांव में साथ-साथ रहते थे। एक दिन पहले दोनों ने गांव में एक व्यक्ति की गन्ने की ट्राली भरी थी। मजदूरी में दोनों को जो पैसा मिला, नशे में उड़ा दिया। दोनों नशे में ही गांव से निकले थे। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है।