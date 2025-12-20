Language
    हरदोई में बार एसोसिएशन के चुनाव के कार्यक्रम की हुई घोषणा, 8 जनवरी को होगा मतदान

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    हरदोई में बार एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। मतदान 8 जनवरी को होगा। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह है और वे अपनी-अपनी तैयारियों ...और पढ़ें

    बार एसोसिएशन हरदोई के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। बार एसोसिएशन हरदोई के वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही अधिवक्ताओं में सरगर्मी बढ़ गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आठ जनवरी को मतदान कराया जाएगा, जबकि नौ जनवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

    बार एसोसिएशन हरदोई के अध्यक्ष रामेंद्र सिंह तोमर ने वार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद 23 दिसंबर को मतदाता सूची पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

    आपत्तियों के निस्तारण के बाद 24 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार दो जनवरी को विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।

    तीन जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच के साथ ही नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अध्यक्ष ने बताया कि आठ जनवरी को मतदान कराया जाएगा और इसके अगले दिन नौ जनवरी को मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

    चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही अधिवक्ताओं में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं और विभिन्न पदों के दावेदार सक्रिय नजर आने लगे हैं।