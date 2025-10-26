Language
    Harodi News: निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे पर वाहन संचालन प्रतिबंधित, फिर भी दाैड़ा दी कार, खाई में गिरने से साले -बहनोई समेत सात घायल

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:25 PM (IST)

    हरदोई में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सात लोग घायल हो गए। घायलों में साले-बहनोई भी शामिल हैं। कार सवार गंगा एक्सप्रेस-वे से घर लौट रहे थे, जबकि वहां वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    निर्माणधीन गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे पड़ी दुर्घटनाग्रस्त कार

    जागरण संवाददाता, हरदोई : निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नीचे जाकर पलट गई। खाई में पलटी कार में सवार साले-बहनोई समेत सात लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सक ने तीन की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।

    फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाने के ग्राम कनकापुर के मोहित मिश्रा बीमार हैं। शुक्रवार को वह कानपुर दवा लेने गए थे। इसके बाद शनिवार की रात कार से निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे से घर लौट रहे थे। कार में मोहित के साले अरवल के ग्राम टिलिया घटवासा के संदीप पांडेय, बघौली के ग्राम भिलवां के रहने वाले साढ़ू पुनीत शुक्ला, बड़े भाई कुलदीप, भाभी कोमल, भतीजा यश, भतीजी अंशिका थी। कार मोहित खुद चला रहे थे।

    हरपालपुर के ग्राम इकनौरा के निकट तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। हादसे में सभी लोग घायल हो गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने सभी को कार से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी भिजवाया। चिकित्सक ने कुलदीप,संदीप, कोमल की हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह ने बताया कि कार की रफ्तार अधिक होने से चालक संतुलन खो बैठा, जिसके कारण कार एक्सप्रेस-वे से नीचे जा गिरी।

    यातायात के लिए अभी बंद है गंगा एक्सप्रेस-वे
    गंगा एक्सप्रेस-वे पर अभी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध है। जिलाधिकारी की ओर से सभी थाना प्रभारियों व एसडीएम को निर्देशित किया जा चुका है। निर्देशों में बताया गया कि इसका प्रयोग यातायात के लिए आम नागरिक न करें, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी की ओर से नागरिकों से अपील की जा चुकी है कि गंगा एक्सप्रेस-वे पर अपने वाहन न ले जाएं। इसके बावजूद कुछ लोग निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे पर चढ़कर जान जोखिम में डाल रहे हैं।

     