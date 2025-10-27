Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शादी के 25 दिनों में तीन बार घर छोड़कर भागी नई दुल्हन, दुल्हे ने उठाया ऐसा कदम की मच गई चीख-पुकार

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    हरदोई में एक व्यक्ति ने पत्नी के घर से भाग जाने के बाद आत्महत्या कर ली। बिहार से शादी करके लाई गई उसकी पत्नी शादी के 25 दिनों में तीन बार भाग गई थी। बार-बार पत्नी के भागने से परेशान होकर उसने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदोई में भी दो अन्य लोगों ने घरेलू कलह के चलते आत्महत्या कर ली।

    prefferd source google
    Hero Image

    शादी के 25 दिनों में घर छोड़कर भागी दुल्हन।

    संवाद सूत्र, कछौना। बिहार से शादी करके दुल्हन लाकर सुधीर खुश था। 25 दिन बाद ही सुधीर के घर की खुशियां गम में बदल गईं। जब रविवार को दुल्हन घर से फरार हो गई। खोजबीन करने पर जब दुल्हन नहीं मिली तो परेशान होकर सुधीर ने फंदा लगाकर जान दे दी। गांव के बाहर पेड़ में शव फंदे से लटका मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कछौना के ग्राम रंगैयाखेड़ा के सुधीर वर्मा खेती करते थे। सुधीर से तीन बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है। सुधीर अविवाहित थे। स्वजन के अनुसार 25 दिन पहले सुधीर बिहार की रहने वाली आशा से शादी करके घर लाए थे। शादी होने के बाद से सुधीर काफी खुश थे। भगवान को कुछ और ही मंजूर था।

    शादी के 25 दिनों में सुधीर की पत्नी तीन बार घर छोड़कर भागी। दो बार सुधीर समझाकर घर लाए थे। रविवार को तीसरी बार पत्नी बिना बताए चली गई। काफी खोजबीन करने पर पत्नी का पता नहीं चला। सुधीर घर पहुंचे रात में पत्नी की साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी।

    सोमवार की सुबह गांव के बाहर पेड़ में शव फंदे से लटकता मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। प्रभारी निरीक्षक प्रेम सागर सिंह ने बताया कि घरवालों का कहना है कि सुधीर ने पत्नी के चले जाने से ही परेशान होकर जान दी है।

    महिला समेत दो के फंदे से लटकते मिले शव

    हरदोई के सुरसा और बिलग्राम क्षेत्र में महिला समेत दो लोगों के शव फंदे से लटकते मिले। दोनों घटनाओं में घरेलू कलह की बात सामने आ रही है। सुरसा के ग्राम पचकोहरा के रामकिशोर कुछ माह पहले दिल्ली से घर आए थे। तब से गांव में रहकर मजदूरी करते थे। रविवार की शाम रामकिशोर ने फंदा लगाकर जान दे दी। घर में शव फंदे से लटका मिला। रामकिशोर की एक वर्ष पहले शादी थी।

    स्वजन का कहना है कि पत्नी से विवाद होने के चलते रामकिशोर ने आत्महत्या की है। दूसरी घटना में बिलग्राम के ग्राम दौलतियामऊ की शोभा का शव सोमवार की सुबह कमरे में फंदे से लटकता मिला।

    स्वजन घटना की वजह के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। गांव में घरेलू कलह के चलते आत्महत्या करने की चर्चा है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि महिला ने आत्महत्या की है। कारणों की जांच की जा रही है।