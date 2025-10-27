शादी के 25 दिनों में तीन बार घर छोड़कर भागी नई दुल्हन, दुल्हे ने उठाया ऐसा कदम की मच गई चीख-पुकार

संवाद सूत्र, कछौना। बिहार से शादी करके दुल्हन लाकर सुधीर खुश था। 25 दिन बाद ही सुधीर के घर की खुशियां गम में बदल गईं। जब रविवार को दुल्हन घर से फरार हो गई। खोजबीन करने पर जब दुल्हन नहीं मिली तो परेशान होकर सुधीर ने फंदा लगाकर जान दे दी। गांव के बाहर पेड़ में शव फंदे से लटका मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कछौना के ग्राम रंगैयाखेड़ा के सुधीर वर्मा खेती करते थे। सुधीर से तीन बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है। सुधीर अविवाहित थे। स्वजन के अनुसार 25 दिन पहले सुधीर बिहार की रहने वाली आशा से शादी करके घर लाए थे। शादी होने के बाद से सुधीर काफी खुश थे। भगवान को कुछ और ही मंजूर था।

शादी के 25 दिनों में सुधीर की पत्नी तीन बार घर छोड़कर भागी। दो बार सुधीर समझाकर घर लाए थे। रविवार को तीसरी बार पत्नी बिना बताए चली गई। काफी खोजबीन करने पर पत्नी का पता नहीं चला। सुधीर घर पहुंचे रात में पत्नी की साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी।

सोमवार की सुबह गांव के बाहर पेड़ में शव फंदे से लटकता मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। प्रभारी निरीक्षक प्रेम सागर सिंह ने बताया कि घरवालों का कहना है कि सुधीर ने पत्नी के चले जाने से ही परेशान होकर जान दी है।

महिला समेत दो के फंदे से लटकते मिले शव हरदोई के सुरसा और बिलग्राम क्षेत्र में महिला समेत दो लोगों के शव फंदे से लटकते मिले। दोनों घटनाओं में घरेलू कलह की बात सामने आ रही है। सुरसा के ग्राम पचकोहरा के रामकिशोर कुछ माह पहले दिल्ली से घर आए थे। तब से गांव में रहकर मजदूरी करते थे। रविवार की शाम रामकिशोर ने फंदा लगाकर जान दे दी। घर में शव फंदे से लटका मिला। रामकिशोर की एक वर्ष पहले शादी थी।