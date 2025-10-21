हरदोई में गैस सिलेंडर विस्फोट से मकान ढहा, मां-बेटियां झुलसी; आखिर कैसे हुआ ब्लास्ट?

जागरण संवाददाता, हरदोई। सुरसा विकास खंड के अंतर्गत हडहा गांव में सोमवार रात को गांव निवासी राजेश सिंह पुत्र नत्था के घर में रखे गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट से मकान क्षतिग्रस्त हो गया वहीं आग से मां और दो बेटियां गंभीर रूप से झुलस गई। आग की चपेट में आने से सारी गृहस्थी राख हो गई। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों द्वारा आग पर काबू पाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हडहा निवासी राजेश सिंह उर्फ राजा बाहर रहकर प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं।घर पर पिता नत्था सिंह मां नीलम सिंह व बहू रीना सिंह के साथ व दो पोती रागिनी व राधिका रहती है। नीलम सिंह ने बताया की वह बाहर लेटी हुई थी। बहू व उसके बच्चे उपर छत पर लेटे हुए थे। वहीं पीछे वाले कमरे में रात करीब नौ बजे पूजा आदि के बाद दीपक जलाकर रख दिए गए।

सभी लोग सोने लगे थोड़ी देर बाद गैस सिलेंडर में तेज धमाके से विस्फोट हो गया। और आग की लपटे बाहर कमरे से बाहर आने लगी । विस्फोट इतना भयानक था की पूरा मकान ढह गया।मकान की ईंटें खेतों में जा गिरी। इस बीच रीना रागिनी और राधिका आग की चपेट में आने से गंभीर रूप झुलस गए।

चीख पुकार के बीच लोगों ने घायलों को जैसे तैसे बाहर निकाला और करीब तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक सारी गृहस्थी जलकर राख हो चुकी थी। सूचना पर 112 नंबर व थाना पुलिस मौके पर पहुंची।और घायलों की कछौना सीएचसी भेजा गया।