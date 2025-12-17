निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पलटी, युवक की मौत

Language
    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:55 PM (IST)

    संवाद सूत्र, सवायजपुर। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे पर अभी वाहनों का प्रवेश बंद है। इसके बावजूद लोग वाहन चलाकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। सवायजपुर में मंगलवार रात गंगा एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पलटने से युवक की मौत हो गई।

    पाली के ग्राम नयागांव के दिनेश कुशवाहा खेती करते थे। दिनेश सांडी के ग्राम नीभापुर स्थित ससुराल गए थे। मंगलवार देर शाम निर्माणाधीन गंगा एक्स-प्रेस से होकर घर जा रहे थे। रास्ते में सवायजपुर क्षेत्र में बाइक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। दिनेश हेलमेट नहीं लगाए थे,सिर में चोट आने से माैके पर मौत हो गई।

    गंगा एक्सप्रेस पर वाहनों का आना-जाना बंद है। इसके चलते रातभर शव पड़ा रहा। सुबह गुजरे लोगों ने शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। पास में मिले मोबाइल से घरवालों को जानकारी दी। वह लोग भी आ गए। दिनेश के परिवार में पत्नी रीमा के अलावा दो वर्ष की बेटी है। सवायजपुर थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या बाइक फिसलने से गिरकर मौत हुई है। जांच की जा रही है।