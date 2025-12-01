यूपी के इन किसानों को फ्री में मिलेंगे बीज, 27 हेक्टेयर भूमि पर कराई जाएगी खेती
हरदोई में उद्यान विभाग 27 हेक्टेयर भूमि पर सब्जी की खेती कराएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को मुफ्त बीज मिलेंगे। टमाटर, शिमला मिर्च, लौकी और करेला की खेती का लक्ष्य रखा गया है। dbt.uphorticulture.in पर पंजीकृत किसान पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बीज प्राप्त कर सकते हैं। हाईटेक नर्सरी में सब्जी की पौध भी उपलब्ध है।
जागरण संवाददाता, हरदोई। उद्यान विभाग की ओर से 27 हेक्टेयर भूमि पर सब्जी की खेती कराई जाएगी। इसके लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को निश्शुल्क बीज उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्रा ने बताया कि अनुसूचित जाति व जनजाति किसानों हेतु औद्यानिक विकास (राज्य सेक्टर) एससीपी योजनांतर्गत 10 हेक्टेयर में संकर टमाटर, दो हेक्टेयर में संकर शिमला मिर्च, चार हेक्टेयर में लौकी व तीन हेक्टेयर में संकर करेला की खेती कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए बीज भी प्राप्त हो गया है।
बताया कि जिन किसानों ने पूर्व में विभागीय वेबसाइट dbt.uphorticulture.in पर पंजीकरण कराया गया है, उन किसानों को निश्शुल्क बीज का वितरण प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर कराया जाएगा। बताया कि किसान प्रभारी जिला सहायक उद्यान निरीक्षक अजय कुमार वर्मा से संपर्क कर बीज प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा हाईटेक नर्सरी में उत्पादित सब्जी की पौध दर दो रुपये से लेकर 2.70 रुपये प्रति पौध की दर से टमाटर इत्यादि की पौध कार्यालय से नकद मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पास बुक एवं कलर पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना आवश्यक है।
