दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा, फ्री सिलेंडर के लिए इन लोगों के खाते में आएगा पैसा

हरदोई में दीपावली पर उज्ज्वला योजना के दो लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त रिफिलिंग के लिए धन मिलेगा। विभाग ई-केवाईसी कराकर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जिले में 509049 कनेक्शन धारक हैं जिन्हें साल में दो बार मुफ्त रिफिलिंग मिलती है। इसके लिए ई-केवाईसी और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है।

जागरण संवाददाता, हरदोई। दीपावली के त्योहार पर उज्ज्वला योजना के दो लाख से अधिक कनेक्शन धारकों को इस बार फ्री रिफलिंग कराने के लिए धनराशि भेजी जाएगी। विभाग की ओर से उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों की ई केवाईसी कराके उनकी संख्या और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद में उज्ज्वला योजना के तहत 509049 कनेक्शन धारक है। शासन की ओर से इन सभी को वर्ष में दो बार फ्री रिफलिंग कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कनेक्शन धारक की ई-केवाईसी होनी चाहिए और उसका बैंक एकाउंट से लिंक होना चाहिए।

ताकि रिफलिंग की धनराशि को डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजा जा सके। उपभोक्ता को पहले रिफलिंग के लिए बुकिंग करानी होती है। रिफलिंग होने के उपरांत उपभोक्ता के बैंक खाते में रिफलिंग की पूरी धनराशि स्थानांतरित की जाती है।