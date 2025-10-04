Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा, फ्री सिलेंडर के लिए इन लोगों के खाते में आएगा पैसा

    By rajeev sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    हरदोई में दीपावली पर उज्ज्वला योजना के दो लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त रिफिलिंग के लिए धन मिलेगा। विभाग ई-केवाईसी कराकर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जिले में 509049 कनेक्शन धारक हैं जिन्हें साल में दो बार मुफ्त रिफिलिंग मिलती है। इसके लिए ई-केवाईसी और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दो लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों को मिलेगा फ्री रिफलिंग का लाभ।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। दीपावली के त्योहार पर उज्ज्वला योजना के दो लाख से अधिक कनेक्शन धारकों को इस बार फ्री रिफलिंग कराने के लिए धनराशि भेजी जाएगी। विभाग की ओर से उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों की ई केवाईसी कराके उनकी संख्या और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जनपद में उज्ज्वला योजना के तहत 509049 कनेक्शन धारक है। शासन की ओर से इन सभी को वर्ष में दो बार फ्री रिफलिंग कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कनेक्शन धारक की ई-केवाईसी होनी चाहिए और उसका बैंक एकाउंट से लिंक होना चाहिए।

    ताकि रिफलिंग की धनराशि को डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजा जा सके। उपभोक्ता को पहले रिफलिंग के लिए बुकिंग करानी होती है। रिफलिंग होने के उपरांत उपभोक्ता के बैंक खाते में रिफलिंग की पूरी धनराशि स्थानांतरित की जाती है।

    जनपद में विगत बार 202819 उपभोक्ताओं की रिफलिंग की धनराशि भेजी गई थी। इस बार भी इनकी संख्या इसी के आस-पास ही रहने की संभावना है।

    विभाग की ओर से सभी एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं की ई केवाईसी कराएं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना के तहत शामिल किया जा सके।

    यह है जनपद में कनेक्शन धारकों की संख्या

    कंपनी एजेंसी उपभोक्ता
    आईओएसीएल 42 311365
    बीपीसीएल 15 98520
    एचपीसीएल 13 98964
    कुल 70 509049

    उज्ज्वला योजना के तहत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को निश्शुल्क रिफलिंग का लाभ मिल सके। इसके लिए सभी एजेंसी संचालकों को उपभोक्ताओं की ई केवाईसी और उनके बैंक खाते से लिंक कराने के निर्देश दिए गए हैं। -दिलीप कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी।