दिवाली पर घर आने वालों के लिए खबर, 17 से 20 अक्टूबर तक इस रूट पर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन; जानें टाइमिंग

जागरण संवाददाता, हरदोई। त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने विशेष कदम उठाया है। यात्रियों को किसी तरह की असुविधा से बचाने के लिए हरदोई से होकर एक और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के संचालन की घोषणा की गई है।

यह ट्रेन लखनऊ और शकूरबस्ती के बीच तीन फेरे लगाएगी, जिससे यात्रियों को अपने घर पहुंचने में सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 04402 शकूरबस्ती-लखनऊ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 17, 18 और 19 अक्टूबर को चलेगी। यह ट्रेन शकूरबस्ती से रात 9:15 बजे रवाना होकर नई दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़ और मुरादाबाद होते हुए हरदोई सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी। वहीं, वापसी में 04401 लखनऊ-शकूरबस्ती फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन 18, 19 और 20 अक्टूबर को किया जाएगा।