    दिवाली पर घर आने वालों के लिए खबर, 17 से 20 अक्टूबर तक इस रूट पर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन; जानें टाइमिंग

    By Ashish Trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:14 PM (IST)

    त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए, रेलवे प्रशासन ने हरदोई से होकर लखनऊ और शकूरबस्ती के बीच एक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 17 से 20 अक्टूबर तक तीन फेरे लगाएगी। सभी कोच अनारक्षित होंगे, जिससे अधिक से अधिक यात्री बिना आरक्षण के यात्रा कर सकेंगे। यह कदम यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने विशेष कदम उठाया है। यात्रियों को किसी तरह की असुविधा से बचाने के लिए हरदोई से होकर एक और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के संचालन की घोषणा की गई है।

    यह ट्रेन लखनऊ और शकूरबस्ती के बीच तीन फेरे लगाएगी, जिससे यात्रियों को अपने घर पहुंचने में सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 04402 शकूरबस्ती-लखनऊ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 17, 18 और 19 अक्टूबर को चलेगी। यह ट्रेन शकूरबस्ती से रात 9:15 बजे रवाना होकर नई दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़ और मुरादाबाद होते हुए हरदोई सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी। वहीं, वापसी में 04401 लखनऊ-शकूरबस्ती फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन 18, 19 और 20 अक्टूबर को किया जाएगा।

    यह ट्रेन लखनऊ से दोपहर 12:30 बजे चलकर आलमनगर के रास्ते दोपहर 2:20 बजे हरदोई पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद और नई दिल्ली होते हुए शकूरबस्ती पहुंचेगी। रेल प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सभी कोच अनारक्षित रखे गए हैं, ताकि बिना पूर्व आरक्षण के अधिक से अधिक लोग यात्रा कर सकें।