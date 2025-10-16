Language
    हरदोई-शाहजहांपुर हाईवे पर पलटा तेज रफ्तार ऑटो, एक युवक की मौत

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    हरदोई-शाहजहांपुर हाईवे पर एक दुखद घटना घटी, जिसमें तेज रफ्तार ऑटो पलटने से एक युवक की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। यह घटना तेज रफ्तार के खतरों को उजागर करती है।

    संवाद सूत्र, बेहटागोकुल। हरदोई-शाहजहांपुर हाईवे पर बुधवार की दोपहर तेज रफ्तार आटो पलटने से घायल युवक ने लखनऊ के बलरामपुर हास्पिटल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आटो को कब्जे में लिया है।

    बेहटागोकुल के ग्राम निजामपुर के हिमांशू मिश्रा बुधवार की दोपहर गांव के रामकिशोर को दवा दिलाने सकाहा जा रहे थे। गांव से आटो में सवार हुए थे। रास्ते में हरदोई-शाहजहांपुर हाईवे पर यासीनपुर मोड़ पर चालक ने तेज रफ्तार आटो मोड़ दिया। आटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में हिमांशू व रामकिशोर एक अन्य महिला घायल हो गई।

    घायलाें को राहगीरों ने टोडरपुर सीएचसी भिजवाया। चिकित्सक ने हिमांशू को मेडिकल कालेज अस्पताल भेज दिया। वहां पर चिकित्सक ने हिमांशू की हालत गंभीर देखकर लखनऊ रेफर कर दिया। स्वजन लखनऊ के बलरामपुर हास्पिटल लेकर गए। जहां पर हिमांशू को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र गिरी ने बताया कि आटो चालक की लापरवाही से हादसा होने की बात सामने आई है। आटो को कब्जे में लिया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।