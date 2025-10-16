हरदोई-शाहजहांपुर हाईवे पर पलटा तेज रफ्तार ऑटो, एक युवक की मौत

संवाद सूत्र, बेहटागोकुल। हरदोई-शाहजहांपुर हाईवे पर बुधवार की दोपहर तेज रफ्तार आटो पलटने से घायल युवक ने लखनऊ के बलरामपुर हास्पिटल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आटो को कब्जे में लिया है।

बेहटागोकुल के ग्राम निजामपुर के हिमांशू मिश्रा बुधवार की दोपहर गांव के रामकिशोर को दवा दिलाने सकाहा जा रहे थे। गांव से आटो में सवार हुए थे। रास्ते में हरदोई-शाहजहांपुर हाईवे पर यासीनपुर मोड़ पर चालक ने तेज रफ्तार आटो मोड़ दिया। आटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में हिमांशू व रामकिशोर एक अन्य महिला घायल हो गई।