    किसान 60% अनुदान पर ले सकते हैं सोलर पंप, फार्मर रजिस्ट्री के बाद कई सरकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:25 PM (IST)

    हरदोई के अहिरोरी के बरखेरवा गांव में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। सतीश पांडेय ने बताया कि किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप 60 प्रतिशत अनुदान ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हरदोई। अहिरोरी के बरखेरवा गांव में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को खेतीबाड़ी के गुर सिखाए गए।

    उप निदेशक कृषि सतीश पांडेय ने बताया कि किसान पीएम कुसुम योजना के तहत दो हार्स पावर से 10 हार्स पावर तक के सोलर पंप 60 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के महत्व बताते हुए कहा कि कृषि विभाग या जनसेवा केंद्र के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य कराया जा रहा है।

    किसान फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा लें, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। उन्होंने ग्राम बरखेरवा के किसान अखिलेश सिंह के खेत पर पीएम कुसुम योजनांतर्गत 60 प्रतिशत अनुदान पर पांच हार्सपावर सोलर पंप का निरीक्षण किया। उन्होंने सोलर पंप से किसानों को होने वाले लाभों के बारे में बताया।

    उन्होंने बताया कि अखिलेश सिंह ने एक हेक्टेयर क्षेत्र में आम, अमरूद का बाग लगाया गया है। उसी खेत पर आलू, सरसों, चना, गेहूं आदि फसलों को भी सह फसल के रूप उगाकर अतिरिक्त आमदनी आर्जित कर रहे हैं। उप निदेशक ने ग्राम भीठा महासिंह में किसान कमलेश के नेशनल मिशन आन एडिबिल योजना के अंतर्गत गन्ना के साथ सरसों की सह फसली खेती का भ्रमण किया।

    उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी विनीत कुमार ने रबी फसलों के आच्छादन, उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नतिशील तकनीकी के प्रचार-प्रसार के बारे में जानकारी दी। भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय डा. निधि राठौर ने बावन के ग्राम कुर्रिया में आयोजित किसान पाठशाला को संबोधित करते हुए खेत तालाब योजना की जानकारी दी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी इंद्रजीत यादव ने रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण आदि की जानकारी दी। इस मौके पर किसान मौजूद रहे।