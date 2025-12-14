हरदोई में अब ई-रिक्शा चालक की नहीं चलेगी मनमानी, मार्ग और किराया होगा निर्धारित

जागरण संवाददाता, हरदोई। ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और अनियंत्रित संचालन आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा था। चौराहों पर जाम, बीच सड़क पर रुकते ई-रिक्शा और किराए को लेकर रोज की बहस अब आम बात हो गई थी, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रशासन ने ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए सख्त और स्थायी व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। सात दिन के अंदर पूरी व्यवस्था को लागू करा दिया जाएगा। ई-रिक्शा के अनियंत्रित संचालन से उत्पन्न यातायात जाम और अव्यवस्था से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की।

इसके बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर शहर में ई-रिक्शा के लिए नए सिरे से मार्ग निर्धारण किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी। निर्धारित मार्गों पर ही ई-रिक्शा चलेंगे। हर मार्ग के लिए अलग-अलग रंग तय किए जाएंगे और ई-रिक्शा को उसी रंग व निर्धारित नंबर के साथ चलाया जाएगा, ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या किराए को लेकर होने वाले विवाद और फुटकर रुपये न होने से होने वाली परेशानी भी अब खत्म होगी। प्रशासन ने प्रत्येक मार्ग का किराया निर्धारित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सभी ई-रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे यात्री ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।