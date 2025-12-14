हरदोई में अब ई-रिक्शा चालक की नहीं चलेगी मनमानी, मार्ग और किराया होगा निर्धारित
हरदोई शहर में ई-रिक्शा चालकों की मनमानी अब नहीं चलेगी। शहर में ई-रिक्शा के लिए मार्ग और किराया निर्धारित कर दिया गया है। इससे यात्रियों को सुविधा होगी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरदोई। ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और अनियंत्रित संचालन आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा था। चौराहों पर जाम, बीच सड़क पर रुकते ई-रिक्शा और किराए को लेकर रोज की बहस अब आम बात हो गई थी, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं।
प्रशासन ने ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए सख्त और स्थायी व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। सात दिन के अंदर पूरी व्यवस्था को लागू करा दिया जाएगा।
ई-रिक्शा के अनियंत्रित संचालन से उत्पन्न यातायात जाम और अव्यवस्था से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की।
इसके बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर शहर में ई-रिक्शा के लिए नए सिरे से मार्ग निर्धारण किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी।
निर्धारित मार्गों पर ही ई-रिक्शा चलेंगे। हर मार्ग के लिए अलग-अलग रंग तय किए जाएंगे और ई-रिक्शा को उसी रंग व निर्धारित नंबर के साथ चलाया जाएगा, ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके।
यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या किराए को लेकर होने वाले विवाद और फुटकर रुपये न होने से होने वाली परेशानी भी अब खत्म होगी। प्रशासन ने प्रत्येक मार्ग का किराया निर्धारित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सभी ई-रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे यात्री ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।
इस पूरी व्यवस्था को लागू कराने की जिम्मेदारी पुलिस, प्रशासन, परिवहन विभाग के साथ-साथ नगर पालिका को भी सौंपी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित ई-रिक्शा मार्ग इस प्रकार हैं-
- पिहानी चुंगी से अटल चौराहा से बड़ा चौराहा होते हुए बिलग्राम चुंगी या अटल चौराहा से बावन चुंगी।
- पिहानी चुंगी से कैनाल रोड होते हुए रेलवे स्टेशन या कचहरी रोड होते हुए रेलवे स्टेशन।
- महोलिया शिवपार से जिंदपीर चौराहा से रेलवे स्टेशन या कैनाल रोड होते हुए सिनेमा चौराहा।
- रेलवे स्टेशन से सरकुलर रोड होते हुए लखनऊ चुंगी से बिलग्राम चुंगी से सांडी चुंगी।
- रेलवे स्टेशन से कचहरी रोड होते हुए अटल चौराहा से बावन चुंगी।
- सिनेमा चौराहा से धर्मशाला रोड से रफी अहमद रोड से एआरटीओ चौराहा से बिलग्राम चुंगी या मुन्ने मिया चौराहा से बाबा मंदिर।
- लखनऊ चुंगी से सिनेमा चौराहा से अटल चौराहा, से बावन चुुंगी या पिहानी चुंगी।
- लखनऊ चुंगी से रामजानकी मंदिर, से आवास विकास से कैनाल रोड होते हुए रेलवे स्टेशन।
- सांडी चुंगी से बावन चुंगी से रामदत्त चौराहा से बड़ा चौराहा से मुन्ने मियां चौराहा से बिलग्राम चुंगी से बाबा मंदिर।
- अटल चौराहा से सिनेमा चौराहा से अस्पताल रोड से जिंदपीर चौराहा या कैनाल रोड से जिंदपीर से रेलवे स्टेशन।
कृपया धैर्य रखें।