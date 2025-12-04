देशी गायों से समृद्ध होगा किसान, दोगुनी होगी पशुपालकों की आय<br/>
जागरण संवाददाता, हरदोई। सरकार पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने व देशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना व मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना पशुपालकों के लिए वरदान बनती जा रही हैं, लोगों की इसमें रुचि बढ़ रही है।
पशु पालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल देशी नस्ल की गिर, साहिवाल जैसी उच्च दुग्ध उत्पादन वाली गायों की संख्या बढ़ाना है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित कर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना है।
मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 गायों की यूनिट स्थापित करने के लिए 11.80 लाख तक का अनुदान मिलता है। इसमें 50 प्रतिशत राशि सरकार देती है, शेष धनराशि बैंक ऋण व किसान अंशदान के रूप में पूर्ण होती है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना में प्रति लाभार्थी 80 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। लक्ष्य कम होने के बाद भी एक सैकड़ा से अधिक आवेदन आ रहे हैं।
स्वदेशी गो-संवर्धन योजना से देसी नस्ल को बढ़ावा
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. एके सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना के तहत गिर, साहीवाल, हरियाणा नस्ल की दो गायों की इकाई पर 80 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में भी जिले के किसानों की रुचि लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2025-26 में लाटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना में 28 लाभार्थी एवं मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना में आठ पशुपालकों का चयन किया गया है।
