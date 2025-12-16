यूपी के लोगों को बिजली बिल में मिल रही 25% की छूट, अब तक 14 हजार ने कराया पंजीकरण

Language
    जागरण संवाददाता, हरदोई। बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक दिसंबर से शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना में अब तक 14 हजार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनसे विभाग की ओर से 8.51 करोड़ रुपये बकाया जमा कराया गया है। योजना प्रथम चरण में मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

    बिजली विभाग की ओर से बिजली बिल बकाएदारों के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू की गई है। इसके तहत कभी भी बिल जमा न करने वाले, लंबे समय से बिल जमा न करने वाले और बिजली चोरी के मामले में शामिल उपभोक्ताओं को सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट के साथ मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

    इसके लिए विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के आनलाइन पंजीकरण कराए जा रहे हैं। विभाग की ओर से योजना के तहत चार लाख उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया था, जिनको लाभ दिया जाना है। एक दिसंबर से शुरू हुई योजना में अब तक 14122 उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराया जा चुका है।

    इनमें 9938 लंबे समय से बिल जमा न करने वाले,4082 कभी भी बिल जमा न करने वाले और 102 चोरी के मामले में शामिल उपभोक्ता है। इन सभी से विभाग की ओर से अब तक 8151 करोड़ रु़पये का राजस्व जमा कराया जा चुका है। अधीक्षण अभियंता राजीव भट्ट ने बताया कि योजना तहत चिह्नित उपभोक्ताओं को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उसके लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं।