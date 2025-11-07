Language
    ई-चालान नहीं चुका रहे 1.50 लाख वाहन चालक, साढ़े 23 करोड़ रुपये का नहीं हुआ भुगतान

    By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:14 PM (IST)

    हरदोई में लगभग 1.50 लाख वाहन चालकों ने ई-चालान का भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण 23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है। परिवहन विभाग अब इन चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है ताकि बकाया राशि की वसूली की जा सके। बार-बार सूचना देने के बाद भी भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    ई-चालान चुकाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे डेढ़ लाख वाहन चालक।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तो रोजाना की जा रही है, लेकिन चालान भरने में वाहन चालक बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यातायात पुलिस के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। जिले भर के डेढ़ लाख वाहन चालकों पर साढ़े 23 करोड़ रुपये का चालान बकाया है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

    यातायात पुलिस की ओर से समय-समय पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। पुलिस यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती भी बरतती है।

    यातायात पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी से अक्टूबर तक 1,68,491 वाहनों का चालान किया गया है, जिन पर 26,12,17,844 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 16,631 वाहन चालकों ने 2,64,89,244 रुपया जुर्माना जमा कर दिया है।

    अभी भी 1,51,860 वाहन चालकों ने जुर्माना जमा नहीं किया है। इन पर 23,48,28,600 रुपया बकाया है। यातायात प्रभारी प्रमोद यादव का कहना है कि ई-चालान प्रणाली लागू होने के बावजूद अधिकांश वाहन मालिक समय पर जुर्माना नहीं भरते। कई लोग तो यह तक नहीं जानते कि उनके वाहन पर चालान लंबित है।

    बताया कि अब चालान की वसूली को सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिन वाहनों पर बार-बार चालान बकाया हैं। उनकी सूची तैयार कराई जा रही है। बताया कि उनके पंजीकरण नवीनीकरण और फिटनेस प्रमाण-पत्र रोकने की कार्रवाई की जा सकती है।

    यातायात पुलिस के आंकड़े एक नजर में

    माह जुर्माना लगा (₹) जुर्माना जमा किया (₹)
    जनवरी 4,700 647
    फरवरी 5,345 811
    मार्च 24,639 4,015
    अप्रैल 31,570 3,860
    मई 26,661 3,010
    जून 19,846 1,545
    जुलाई 16,869 1,242
    अगस्त 13,795 807
    सितंबर 12,766 457
    अक्टूबर 12,300 237
    कुल