राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब एप से ऑनलाइन कर सकेंगे डाउनलोड

जागरण संवाददाता, हरदोई। सरकारी राशन कार्ड अब स्मार्ट कार्ड में बदल गए हैं, इससे उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। वह ऑनलाइन डाउनलोड कर स्मार्ट राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जिले में 7,89,914 राशन कार्ड धारक है। इनमें 6,72,187 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक और 1,17,727 अंत्योदय राशन कार्ड धारक है।

विभाग की ओर से नये राशन कार्ड बनाए जा रहे थे, मगर उनके पास राशनकार्ड उपलब्ध कराने के लिए बुक नहीं थी, जिससे उसका छाप कर कार्ड धारकों को दिया जा सके। इस कारण उपभोक्ता सिर्फ कार्ड नंबर से ही राशन प्राप्त कर रहे थे। मगर शासन की ओर से वर्तमान वित्तीय वर्ष में डिजिटल राशन कार्ड योजना शुरू की गई है।

इसके तहत उपभोक्ता माईराशन कार्ड एप के माध्यम से ऑनलाइन अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकता है और उसका प्रिंट निकाल सकता है। स्मार्ट राशन कार्ड अन्य विभागों की ओर से जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरह है, जिसमें एक ओर कार्ड धारक उपभोक्ता का विवरण और क्यू आर कोड दर्ज है और दूसरी ओर से परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज है।