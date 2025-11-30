Language
    राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब एप से ऑनलाइन कर सकेंगे डाउनलोड

    By Rajeev Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी! अब वे एक ऐप के माध्यम से अपना राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इस नई सुविधा से कार्ड धारकों को आसानी से कार्ड एक्सेस करने और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। ऐप डाउनलोड करके आवश्यक जानकारी दर्ज करें और राशन कार्ड डाउनलोड करें। इस पहल का उद्देश्य राशन वितरण में पारदर्शिता और सुविधा लाना है।

    एप से डाउनलोड कर सकेंगे राशनकार्ड।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। सरकारी राशन कार्ड अब स्मार्ट कार्ड में बदल गए हैं, इससे उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। वह ऑनलाइन डाउनलोड कर स्मार्ट राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जिले में 7,89,914 राशन कार्ड धारक है। इनमें 6,72,187 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक और 1,17,727 अंत्योदय राशन कार्ड धारक है।

    विभाग की ओर से नये राशन कार्ड बनाए जा रहे थे, मगर उनके पास राशनकार्ड उपलब्ध कराने के लिए बुक नहीं थी, जिससे उसका छाप कर कार्ड धारकों को दिया जा सके। इस कारण उपभोक्ता सिर्फ कार्ड नंबर से ही राशन प्राप्त कर रहे थे। मगर शासन की ओर से वर्तमान वित्तीय वर्ष में डिजिटल राशन कार्ड योजना शुरू की गई है।

    इसके तहत उपभोक्ता माईराशन कार्ड एप के माध्यम से ऑनलाइन अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकता है और उसका प्रिंट निकाल सकता है। स्मार्ट राशन कार्ड अन्य विभागों की ओर से जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरह है, जिसमें एक ओर कार्ड धारक उपभोक्ता का विवरण और क्यू आर कोड दर्ज है और दूसरी ओर से परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज है।

    जिले के उपभोक्ता अब स्मार्ट कार्ड के माध्यम से राशन प्राप्त करने लगे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि जिनके कार्ड फट गए है, या किसी कारण वश खराब हो गए है।

    वह एप के माध्यम से स्मार्ट राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते है। एप में उनको राशन कार्ड व उससे संबंधित पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। उसके माध्यम से वह अपनी समस्या को भी विभाग से साझा कर सकते हैं।