    Hardoi News: शादी में देर रात डीजे न बजाने पर विवाद, बरातियों ने डीजे मालिक की गोली मारकर की हत्या

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:41 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक दुखद घटना घटी, जिसमें डीजे मालिक को देर रात 12 बजे के बाद डीजे बजाने से मना करने पर गोली मार दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप डीजे मालिक की जान चली गई।

    रात 12 बजे के बाद डीजे न बजाने पर डीजे मालिक की हत्या

    जागरण संवाददाता, हरदोई। अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम शाहपुर मजरा नेवादा विजय में गुरुवार की रात एक शादी समारोह में जयमाला कार्यक्रम होने के बाद 12 बजे बंद हुए डीजे को दोबारा न बजाने पर बरातियों ने डीजे मालिक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इससे गांव में हड़कम्प मंच गया।

    सूचना मिलते ही आनन-फानन में पुलिस पहुंची और अतरौली इंस्पेक्टर सतीश चन्द्र ने हालात को संभालते हुए शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर फरार हो चुके थे।

    शाहपुर मजरा नेवादा विजय में गुरुवार की रात टीकाराम रैदास की पुत्री की शादी थी। बरात लखनऊ जनपद के जेहटा से दूल्हा बने विकास के साथ आयी थी। इसमें अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम बरगदी निवासी पुत्तीलाल का डीजे बुकिंग पर डीजे कर्मचारी रिंकू और अरुण बजाने आये थे। बताते हैं आधी रात 12 बजे तक जयमाला की रस्म पूरी हो गयी थी।

    अब तक डीजे बजाने के बाद डीजे मालिक ने डीजे बजाना बंद कर दिया। बराती डीजे दोबारा बजाने को कहते हुए दबाव बनाकर झगड़ा करने लगे। झगड़ा बढ़ता देख डीजे कर्मचारी रिंकू अपने डीजे मालिक पुत्तीलाल और साथी आशीष को फोन करके मौके पर बुलाते हुए अपना डीजे का सामान समेटने लगा।

    पुत्तीलाल के आने पर भी डीजे दोबारा नहीं बजा। काफी कहासुनी होने के बाद गर्माये माहौल में आरोप है कि अभी सब निपटा देने को कहते हुए दूल्हे के जीजा आकाश गौतम ने अपने बड़े भाई अखिलेश गौतम के ललकारने पर कमर से तमंचा निकाल कर गोली मारी दी।

    गोली डीजे मालिक पुत्तीलाल के पेट में जा धंसी। जिससे पुत्तीलाल वहीं पर गिर गया। पुत्तीलाल के गिरते ही आकाश गौतम और अखिलेश गौतम मौके से फरार हो गये। पुत्तीलाल के साथी उसे अस्पताल ले गये जहां चिकित्सकों ने पुत्तीलाल को मृत घोषित कर दिया।

    इंस्पेक्टर सतीश चन्द्र ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है आरोपितों की तलाश की जा रही है।