दीपावली और छठ पर घर जाने वालों की बढ़ी मुश्किलें, इन पूजा स्पेशल ट्रेनों में है लंबी वेटिंग
दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर घर जाने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट होने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में भी सीटें उपलब्ध नहीं हैं, जिससे टिकटों की मारामारी बढ़ गई है। यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना कम होने से वे अन्य विकल्पों की तलाश में हैं।
जागरण संवाददाता, हरदोई। दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के नजदीक आते ही लोगों के घर लौटने की तैयारियां जोरों पर हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने हर साल की तरह इस बार भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन तो शुरू कर दिया है।
इसके बावजूद हरदोई से होकर गुजरने वाली कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर और एसी कोचों में वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है कि यात्री टिकट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं।
हरदोई होकर जाने वाली 05284 आनंद विहार टर्मिनल–मुजफ्फरपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में 16 अक्टूबर को स्लीपर क्लास में 58, 19 अक्टूबर को 111 और 23 अक्टूबर को 69 वेटिंग दिखाई दे रही है। थर्ड एसी इकोनामी में 16 अक्टूबर को 33, 19 अक्टूबर को 70 और 23 अक्टूबर को 21 वेटिंग दर्ज है। थर्ड एसी में भी यही हाल है।
16 अक्टूबर को 44, 19 अक्टूबर को 75 और 23 अक्टूबर को 43 वेटिंग दिख रही है। इसी प्रकार 03312 चंडीगढ़–धनबाद फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में 16 अक्टूबर को 55, 19 अक्टूबर को 107 और 23 अक्टूबर को 45 वेटिंग यात्रियों को मिल रही है। यह पूरी ट्रेन थर्ड एसी इकोनामी कोचों से बनी है।
वहीं, 04456 नई दिल्ली–धनबाद फेस्टिवल स्पेशल में 17, 18, 19 और 21 अक्टूबर को स्लीपर क्लास में वेटिंग तक उपलब्ध नहीं है, जबकि 20 अक्टूबर को 39 और 22 अक्टूबर को 46 वेटिंग दर्ज की गई है। 04022 नई दिल्ली–गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल में भी स्थिति चिंताजनक है। स्लीपर क्लास में 17 अक्टूबर को 138 और 24 अक्टूबर को 111 वेटिंग है।
थर्ड एसी में 17 अक्टूबर को 127 और 24 अक्टूबर को 58 वेटिंग दिखाई दे रही है। इसी तरह 04416 आनंद विहार टर्मिनल–सीतामढ़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में 17 से 22 अक्टूबर तक थर्ड एसी में कोई बर्थ उपलब्ध नहीं है, जबकि स्लीपर में 17 अक्टूबर को 70, 20 को 50 और 21 को 72 वेटिंग दर्ज है।
04829 जोधपुर–गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल में भी यात्रियों की भीड़ चरम पर है। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में 17 अक्टूबर को 116 और 24 अक्टूबर को 83 वेटिंग है, जबकि थर्ड एसी में क्रमशः 61 और 41 वेटिंग मिल रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।