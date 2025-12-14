रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, एक माह और बढ़ा हरदोई से होकर गुजरने वाली धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन का संचालन

जागरण संवाददाता, हरदोई। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेल प्रशासन ने हरदोई से होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेन 03311-12 धनबाद–चंडीगढ़ के संचालन काल में एक महीने का विस्तार कर दिया है। सीमित अवधि के लिए चलाई जा रही ट्रेन को यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए आगे भी चलाने का निर्णय लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 03311 धनबाद से चंडीगढ़ के लिए अब 13 जनवरी तक संचालित की जाएगी। यह स्पेशल ट्रेन सप्ताह में दो दिन, मंगलवार और शुक्रवार को धनबाद से रवाना होगी। ट्रेन दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचेगी और अपने निर्धारित समय पर हरदोई स्टेशन पर दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर पहुंचेगी।

इस समय-सारणी से हरदोई सहित आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 03312 चंडीगढ़ से धनबाद के लिए अब 15 जनवरी तक चलाई जाएगी। यह डाउन ट्रेन सप्ताह में गुरुवार और रविवार को चंडीगढ़ से प्रस्थान करेगी। दिल्ली होते हुए यह ट्रेन हरदोई से गुजरते हुए धनबाद पहुंचेगी। डाउन में यह ट्रेन हरदोई स्टेशन पर अपने तय समय शाम 5 बजकर 9 मिनट पर पहुंचेगी।